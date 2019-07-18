الوحدة يختتم مبارياته الودية بمعسكر هولندا اليوم

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يختتم فريق الكرة بنادي الوحدة، اليوم، سلسلة مبارياته الودية خلال معسكره الخارجي المقام حالياً بهولندا، استعداداً للموسم الجديد.

ويلتقي العنابي في السادسة مساء اليوم مع فريق أدو دي هاج الهولندي، الذي يلعب في الدرجة الممتازة من الدوري الهولندي، في خامسة مبارياته الودية بالمعسكر، بعد أن خاض من قبل أربع مباريات، حيث فاز في المباراة الأولى على فريق جلوبال بثلاثية نظيفة، وتعادل في المباراة الثانية أمام إف سي تونتي سلبياً، وتعادل أيضاً في المباراة الثالثة أمام في سي إس بثلاثة أهداف لكل منهما، وخسر في المباراة الرابعة أمام فريق جرافشاب القوي برباعية نظيفة. وحسب الموقع الرسمي للنادي، من المنتظر أن تعود بعثة الفريق إلى البلاد بعد غدٍ لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد، ولمباراة النصر السعودي في الخامس من أغسطس على ملعب الأخير على استاد الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض، في ذهاب دور 16 لدوري أبطال آسيا، وسيلعب العنابي مباراة ودية أخيرة على استاد آل نهيان في 30 يوليو الجاري، قبل سفره إلى الرياض في الثالث من أغسطس.

على صعيد آخر، تعاقدت شركة الكرة بالنادي مع الهولندي مارك فوتا لتولي مهمة المدير الفني العام لقطاع ناشئي كرة القدم في النادي.

كما أعلنت الشركة في بيان رسمي لها أيضاً التعاقد مع المدير الرياضي المصري إسلام شكري، لتولي مهمة مدير أكاديمية نادي الوحدة لكرة القدم الاستثمارية بالنادي، بدءاً من الموسم المقبل.