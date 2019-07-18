نجم الكرة الأميركية جو هادن يبحث الاستثمار في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصل دبي استقطاب نجوم الرياضة العالميين الذين يتخذون منها مقراً للإقامة والاستثمار والتدريب، حيث يبحث نجم فريق بيتسبيرغ ستيلرز لكرة القدم الأميركية، اللاعب الأميركي الشهير، جوزيف والتر هادن، سبل الاستثمار وإقامة مشروعات في إمارة دبي.

وزار لاعب كرة القدم الأميركية مقر مجلس دبي الرياضي، حيث التقى مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، وبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين مجلس دبي الرياضي مع شركته، التي تختص في تدريب وتطوير الرياضيين الموهوبين، وتوفير سبل النجاح والتقدم لهم ليكونوا أبطالاً عالميين.

حضر اللقاء مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، علي عمر البلوشي، ووفد من شركة رافد لحلول المركبات، بالإضافة إلى والتر هادن والد اللاعب ومدير أعماله.

ورحب ناصر أمان آل رحمة باللاعب العالمي، وأكد أن دبي باتت قبلة النجوم وأبطال العالم من الرياضيين، الذين يحرصون على الحضور إليها باستمرار، لما توفره من منشآت وبنية تحتية مؤسسة ومصممة بأعلى المواصفات العالمية، بالإضافة إلى المناطق السياحية الرائعة التي يأتي إليها الملايين من مختلف دول العالم لزيارتها.

وقال ناصر أمان آل رحمة: «أصبحت دبي أهم المحطات العالمية التي يأتي إليها نجوم الرياضة من مختلف دول العالم، ليس فقط من أجل السياحة إنما للمكوث فيها أطول فترة ممكنة، ومنهم من يتخذ من دبي موطناً له، وهذا بفضل الفرص الاستثمارية المميزة التي تتوافر في دبي، ما يشجع الجميع على تأسيس المشروعات الناجحة فيها».

وأكد ناصر أمان آل رحمة على أهمية التنوع في الألعاب الرياضية المختلفة، وقال: «يسعى المجلس إلى تعزيز التنوع في الألعاب الرياضية، التي تزيد على 90 لعبة رياضية مختلفة تمارس في دبي، وهو الأمر الذي يسهم في نشر الرياضة بين كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم، ويوسع قاعدة ممارسي الرياضة، ويتيح الفرصة لممارسة كل أنواع الرياضات، تماشياً مع رؤية المجلس لبناء مجتمع رياضي متميز وسعيد».

واختتم ناصر أمان آل رحمة: «من المهم جداً أن نستفيد من خبرات مثل هذه الشخصيات الرياضية العالمية، في تطوير رياضيينا من الموهوبين بمختلف الألعاب الرياضية، وصولاً إلى بناء قاعدة كبيرة من الأبطال الرياضيين، القادرين على رفع علم الدولة على منصات التتويج بمختلف المحافل الدولية، وتعد كرة القدم الأميركية من الرياضات التي تجتذب أعداداً كبيرة من الشباب الإماراتيين، حيث تمتلك الإمارات دورياً لكرة القدم الأميركية منذ عام 2012، يتنافس فيه ثمانية فرق من مختلف إمارات الدولة، منها ثلاثة فرق في إمارة دبي».

وعبّر جو هادن عن رغبته في إيجاد فرص للتعاون بين مجلس دبي الرياضي مع شركته التي تختص في تدريب وتطوير الرياضيين الموهوبين، وتوفير سبل النجاح ليكونوا أبطالاً عالميين، وقال: «تعد دبي عاصمة الرياضة على مستوى العالم، بجانب موقعها الجغرافي المثالي، وتمثل دبي فرصة فريدة للتميز، ويعترف الجميع بالدور الذي تلعبه دبي على صعيد الرياضة العالمية، ونجاحها كل عام في استقطاب نخبة أبطال العالم في شتى أنواع الرياضات».

إنجازات جو هادن

يعد اللاعب الأميركي، جو هادن، من أبرز اللاعبين الذين لعبوا مع فريق بيتسبرغ ستيلرز في دوري كرة القدم الأميركية بالولايات المتحدة، ويعد بيتسبرغ ستيلرز أكثر فريق يتوج بلقب «سوبر بول» حيث فاز به ست مرات، و«سوبر بول» هي المباراة النهائية لدوري لكرة القدم الأمريكية، التي تجمع بين بطل الدوري الوطني لكرة القدم (إن إف سي) وبطل الدوري الأميركي لكرة القدم (إيه إف سي)، وتقام في أول يوم أحد من شهر فبراير كل عام.