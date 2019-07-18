العين يغادر إلى معسكر النمسا بطائرة خاصة اليوم

المصدر: معاذ كمبال - العين

تغادر، اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، عبر طائرة خاصة من مطار العين الدولي، متوجهة إلى النمسا من أجل إقامة المعسكر التحضيري استعداداً للموسم الكروي الجديد، الذي سيدشنه الفريق بمسابقة كأس الخليج العربي بمواجهة شباب الأهلي، يوم 23 أغسطس المقبل، ويستمر المعسكر حتى 13 من الشهر المقبل، يخوض خلاله «الزعيم» ست مباريات ودية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي العين على موقع «تويتر»، أن لاعبي الفريق أكملوا بنجاح المرحلة الأولى من التحضيرات في مدينة العين، واستمرت لمدة أسبوع، وأن الفريق بدأ التحضير للمعسكر الخارجي، في وقت منح المدرب الكرواتي، إيفان ليكو، لاعبي الفريق راحة، عقب مران أول من أمس، لزيارة أسرهم، قبل التجمع في مطار العين، اليوم، من أجل السفر إلى النمسا.

وعلى مدار أسبوع كامل خاض الفريق سبع حصص تدريبية مسائية، بجانب تدريبات في الصالة الرياضية، لكن كان من اللافت غياب قائد الفريق، إسماعيل أحمد، والمدافع خالد عبدالرحمن، عن التدريبات، في وقت لم يتسنَّ لـ«الإمارات اليوم» الحصول على رد من المسؤولين في النادي حول السبب وراء غيابهما، كما غاب الثنائي عامر عبدالرحمن وإبراهيما دياكي، نظراً إلى انتهاء عقديهما مع الفريق.

وشارك في الحصة التدريبية، التي أقيمت أول من أمس، 14 لاعباً، في غياب اللاعبين الدوليين الموجودين مع «الأبيض» في معسكر النمسا.