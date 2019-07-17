المنتخب في المجموعة السابعة بتصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023

المصدر: منصور السندي-دبي

أوقعت قرعة الدور الثاني للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي سحبت، اليوم، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، المنتخب الوطني ضمن المجموعة السابعة الى جانب منتخبات فيتنام وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند، علما أن المنتخب تم تصنيفه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن المستوى الأول الذي ضم منتخبات إيران وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا والسعودية.

وتشارك في تصفيات الدور الثاني 40 منتخبا تم توزيعها على ثماني مجموعات وضمت كل مجموعة خمسة منتخبات، إذ تقام مباريات التصفيات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين بحيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة بجانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني ليصبح عدد المنتخبات المتأهلة 12 ،في حين أن بقية المنتخبات التي لم تتأهل لهذا الدور ستنتقل الى المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا للمنافسة على المقاعد المتبقية في النهائيات التي ستقام في الصين.

من جانبه وصف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة هشام الزرعوني الذي مثل الإمارات في مراسم حفل القرعة، مجموعة المنتخب الوطني بالمتوازنة والمناسبة، معتبرا أن حظوظ المنتخب في التأهل تعد قوية، مشيرا الى حرص اتحاد الكرة على توفير الإعداد الجيد للمنتخب والأجواء المناسبة خلال المرحلة القادمة، لافتا الى أن المنتخب بدأ بالفعل تحضيراته لمشواره المرتقب من خلال المعسكر الخارجي الحالي الذي يقام في النمسا ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الإعداد.

وقال هشام الزرعوني لـ “الإمارات اليوم" بالنسبة لنا فإننا متفائلون بالقرعة والمجموعة التي سيواجهها المنتخب في هذه التصفيات".

وأشار هشام الزرعوني الى الدور المهم للأندية في دعم إعداد المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.