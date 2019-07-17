بوهندي: غياب لاعبي الوحدة لن يؤثر في المنتخب الأولمبي

المصدر: سالزبورغ - الإمارات اليوم

يواصل المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم سلسلة تدريباته اليومية بمعسكره الحالي المُقام في مدينة سالزبروغ النمساوية، في إطار تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، المقررة في تايلاند مطلع يناير المقبل، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث تحصل المنتخبات الثلاثة الأولى في النهائيات على بطاقات التأهل إلى الأولمبياد.

ويحرص مدرب المنتخب الوطني الأول، فان مارفيك، على الوجود في تدريبات «الأبيض الأولمبي» لمتابعة اللاعبين، والتنسيق الدائم مع مدرب المنتخب الأولمبي حول برنامج الإعداد للمرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل وجود عدد من عناصر الأولمبي في صفوف المنتخب الأول، إلى جانب اكتشاف عناصر جديدة.

من جهته أشاد مدير المنتخب، جمال بوهندي، بالأجواء داخل المعسكر، والتزام اللاعبين وتركيزهم خلال التدريبات التي يؤدونها بروح معنوية عالية.

وقال بوهندي: «إن وجود المنتخبين الأول والأولمبي في المكان ذاته، يمنح عناصر المنتخب الأولمبي فرصة لمتابعة زملائهم في المنتخب الأول، والاستفادة من مشاهدة التدريبات والنظام المتبع»، مشيداً بوجود أكثر من عنصر من عناصر الأولمبي في صفوف المنتخب الأول في هذه الفترة، الأمر الذي يؤكد وجود مواهب شابه قادره على تمثيل المنتخب الأول خلال السنوات المقبلة».

وتابع مدير المنتخب: «عدم انضمام لاعبي الوحدة للمعسكر الحالي لا يشكل أي تأثير سلبي، خصوصاً أن لاعبي الوحدة تنتظرهم مهمة وطنية في دوري أبطال آسيا، حين يواجه نادي الوحدة النصر السعودي في مباراتي الذهاب والإياب، ضمن دور الـ16 للبطولة يومي الخامس والـ12 من أغسطس المقبل»، مشيراً إلى أن «الجهاز الفني حرص على ضم عناصر جديدة للوقوف على مستواهم بعد متابعتهم في مباريات دوري الخليج العربي أو دوري 21 سنة».

ويؤدي «الأبيض الأولمبي» تدريباته تحت قيادة ماسيج سكورزا، وجهازه المساعد بمشاركة 20 لاعباً، هم: خالد محمد البلوشي، سعيد جمعة السعدي، فلاح وليد الجنيبي (العين) عبدالرحمن عبدالله العامري (الجزيرة) جاسم يعقوب البلوشي، سعيد علي سويدان (النصر) عبدالله جاسم علي، فارس خليل المرزوقي، عبدالله مال الله (الوصل) خالد عبدالرحمن البلوشي (بني ياس) يعقوب يوسف آل علي (الإمارات) ماجد راشد المحرزي، أحمد عامر النقبي (اتحاد كلباء) خلفان حسن النوبي، عبدالعزيز سالم الكعبي، أحمد عبدالله جميل (شباب الأهلي) حمود محمد إبراهيم، عبدالله ناصر المازمي، أحمد إبراهيم سرور (الشارقة) وعلي عيد غميل (دينامو زغرب الكرواتي).