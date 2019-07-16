«قياس الوزن» يقص شريط «آسيوية الجوجيتسو» في منغوليا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم إجراءت قياس الوزن للبطولة الآسيوية للجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة المنغولية أولان باتور، وتنطلق منافساتها صباح غدٍ.

ويخضع لاعبو المنتخب الوطني للقياس في أوزان 77 كغم و85 كغم و94 كغم، ويأتي النجم فيصل الكتبي في مقدمة اللاعبين الذين ينافسون في اليوم الأول عقب الخضوع لإجراءات الوزن اليوم.

ويتجمع لاعبو 21 دولة في صالة قصر المصارعة بالعاصمة المنغولية عند التاسعة والنصف من صباح اليوم، حيث تنطلق فعاليات البرنامج بورشة عمل عن المنشطات للمدربين والطاقم الطبي للمنتخبات، يتبع ذلك ورشة عمل لحكام البطولة، ثم تأتي إجراءات تسجيل اللاعبين وحصولهم على بطاقات التعريف، ويختتم البرنامج بإجراءات الوزن التي تستغرق نحو ساعتين.

وتضم قائمة لاعبي الإمارات 20 لاعباً ولاعبة بواقع 14 لاعباً وست لاعبات.