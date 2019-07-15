شاهين عبدالرحمن: سنبذل أقصى جهد للمحافظة على درع «الملك»

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد قائد فريق كرة القدم بنادي الشارقة، شاهين عبدالرحمن، أن فوز الشارقة بلقب درع دوري الخليج العربي لكرة القدم، خلال الموسم الماضي، يحمّلهم كلاعبين وإدارة مسؤولية أكبر بضرورة المواصلة على الطريق نفسه الذي سار عليه الفريق في الموسم الماضي، مشيراً إلى أنهم جميعاً يقدّرون هذه المسؤولية، مشدداً على أنهم يفتخرون بكونهم أبطال الدوري، وسيبذلون أقصى جهد للمحافظة على الدرع.

وقال شاهين عبدالرحمن في تصريحات صحافية: «كوننا أبطال الدوري، فإننا ندخل الموسم الجديد بطموحات أكبر، وتحد أكبر، وسنجتهد أكثر، ونبذل أقصى ما عندنا لكي نحقق المطلوب».

وبخصوص مشاركة الشارقة في دوري أبطال آسيا للأندية خلال الموسم المقبل، أكد شاهين أن المشاركة في دوري أبطال آسيا تعد أول تجربة بالنسبة له.

وقدم شاهين عبدالرحمن موسماً كروياً مميزاً مع الشارقة، ومثّل أحد أبرز العناصر التي أسهمت في الإنجاز التاريخي الكبير الذي حققه الفريق في الموسم بدرع الدوري، بعد غياب نحو 23 عاماً.

وبشأن الوعد الذي يمكن أن يقدمه لجمهور الشارقة، كونه قائداً للفريق، أوضح شاهين عبدالرحمن: «نعد الجمهور خلال الموسم الجديد ببطولات جديدة».

وبخصوص غياب مهاجم الفريق المحترف البرازيلي، ويلتون سواريز، عن صفوف الشارقة الموسم المقبل، بعد رحيله إلى الوصل، أكمل شاهين: «النادي الذي جلب ويلتون قادر على جلب لاعب غيره، ولن يقف النادي على لاعب واحد».

بدوره، أكد لاعب الشارقة عبدالله غانم أنه يتمنى أن يكون الموسم المقبل موسم خير بالنسبة لهم، مشيراً إلى أنهم سيدخلون الموسم المقبل بقوة سعياً لتقديم موسم مميز.

وأضاف عبدالله غانم: «نرحب بالعناصر الجديدة التي انضمت إلى صفوف الفريق أخيراً، وهم: محمد عبدالباسط، وطارق الخديم، وسالم سلطان، الذين سيكونون إضافة للفريق».

وعما إذا كانت المنافسة ستكون قوية في الموسم الجديد، أوضح عبدالله غانم، أن «المنافسة ستكون صعبة، نظراً لأن كل الفرق تجهز أنفسها للموسم الجديد، وبالنسبة لنا فإننا نسعى لتقديم أفضل ما عندنا، خصوصاً أن الفريق يستعد الآن للسفر إلى المعسكر الخارجي».

وبشأن أبرز الدروس التي استفاد منها الشارقة في الموسم الماضي، وتوجها بلقب الدوري، أوضح أن الفريق كانت بدايته في الموسم الماضي قوية وصحيحة، ووفق فيها في الفوز باللقب، معتبراً أن التراجع الذي حدث للفريق في نهاية الموسم شيء طبيعي.