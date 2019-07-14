بطولة الإمارات الفردية للشطرنج تختتم اليوم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تختتم مساء اليوم بطولة الإمارات الفردية للشطرنج التي ينظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 270 لاعباً ولاعبة، من مختلف الجنسيات يمثلون 13 نادياً، هم: نادي أبوظبي للشطرنج، والعين للشطرنج، ودبي للشطرنج، والشارقة الثقافي للشطرنج، ونادي الفتيات للشطرنج بالشارقة، وعجمان للشطرنج، وفتيات رأس الخيمة للشطرنج، والفجيرة للشطرنج، ومليحة، والذيد، والمدام، وخورفكان، والحمرية، حيث ستقام الجولة التاسعة والأخيرة من البطولة يعقبها حفل الختام وتوزيع الجوائز على الفائزين.

وافتتح أمين عام مجلس الشارقة، عيسى هلال الحزامي، أول من أمس، الجولة السابعة، بحضور رئيس الاتحاد الدكتور سرحان المعيني، ورئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج حسين عبدالله خوري، ومدير إدارة الخدمة المجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي سعيد العاجل.

وعلى مستوى النتائج نجحت اللاعبة السورية دلع رافع في تحقيق أول ميدالية ذهبية في البطولة بعدما تصدرت فئة تحت 16 سنة للفتيات برصيد 5.5 نقاط من ست جولات، متفوقة على أربع لاعبات في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، هن: مريم حسين الحمادي وأمل فاضل الشامسي والهندية شاه جيا وريان محمد، وتلتقي دلع رافع مع الهندية شاه جيا في الجولة السابعة والأخيرة، ولن تؤثر خسارة دلع في حصولها على الميدالية الذهبية، وتبقى بقية المواجهات لتحديد المراكز من الثاني للخامس وفض الشراكة بين اللاعبات حيث تلتقي أمل فاضل مع ريان محمد، وفاطمة الوهابي مع مريم حسين الحمادي، وغالية محمد مع عهود زياد، وعايشة سيف آل علي مع ميسون علي.

من جانبه، أكد الدكتور سرحان المعيني أن العدد الكبير المشارك في البطولة يؤكد نجاحها كما، أنها تمثل محطة إعداد قوية قبل المشاركة في البطولة العربية بالأردن، وهو ما سيكون دافعاً كبيراً للاعبين واللاعبات في ظل وجود عدد من المدارس المختلفة في البطولة بعد السماح بمشاركة الفئات المشمولة لقرار صاحب السمو رئيس الدولة.