اليماحي: اتحاد كلباء يواجه 3 فرق سعودية بمعسكر النمسا

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

عبر نائب رئيس شركة كرة القدم في نادي اتحاد كلباء، محمد عبيد اليماحي، عن تفاؤله بنجاح المعسكر الخارجي المقبل لنمور كلباء، الذي سينطلق يوم الخميس المقبل في النمسا، بعد نجاح إدارة الشركة في الاتفاق على خوض مباريات ودية قوية خلال المعسكر، منها ثلاث مباريات سيلعبها اتحاد كلباء مع أندية الدوري السعودي: الفتح، والاتفاق، والوحدة، ووصفها بالأندية القوية وأن المباريات يمكنها أن تكون مفيدة فنياً بشكل كبير.

وقال اليماحي، لـ«الإمارات اليوم»: «سيلعب الفريق أولى مبارياته يوم 20 الجاري مع فريق سوكر النمساوي، بينما سيلعب مع فريق إستر المجري، تليهما المباراة التي ستجمعه مع الاتفاق السعودي يوم الأول من أغسطس المقبل، بينما سيلتقي مع الوحدة السعودي في الثالث من أغسطس، على أن يواجه الفتح السعودي في الثامن من أغسطس في خاتمة المباريات الودية، واعتبر اليماحي أن خوض هذه المباريات الودية القوية سيمكن الجهاز الفني بقيادة الإيطالي فيفياني من رسم ملامح الفريق، والتعرف إلى إمكانات كل اللاعبين الفنية، خصوصاً الجدد، متمنياً أن يستفيد اللاعبون من المعسكر المقبل.