الزعابي والسدراني يتصدران بطولة الإمارات للشطرنج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سيطر اللاعبان سلطان الزعابي من نادي أبوظبي، وعمار السدراني من نادي الفجيرة، على صدارة فئة تحت 20 سنة، بعد الجولة الخامسة من بطولة الإمارات الفردية للشطرنج، التي ينظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة.

وتصدر الزعابي والسدراني القمة بالرصيد نفسه (4.5 نقاط)، بينما جاء في المركز الثالث محمد مرشول برصيد ثلاث نقاط، وثلاثة لاعبين برصيد نقطة واحدة، هم: سلطان فاضل، وعبدالعزيز صالح، وعطية أحمد.

وشهدت البطولة، أول من أمس، إقامة الجولتين الرابعة والخامسة، ونجح الزعابي في الفوز في الجولتين على حساب سلطان فاضل وعبدالعزيز صالح، فيما فاز عمار السدراني على محمد مرشول وسلطان فاضل، ويلتقي اللاعبان اليوم في الجولة السابعة في مواجهة فض الشراكة. وفي مسابقة السيدات، تصدرت وافية درويش القمة برصيد 3.5 نقاط، وبفارق نصف نقطة عن عبير علي، التي جاءت في المركز الثاني، بعد تعادلها مع بشاير خليل في الجولة الرابعة، ولم تشارك في الجولة الخامسة، فيما فازت وافية درويش في جولتين على عايشة احسان ومريم طه، وجاءت في المركز الثالث في الترتيب للفئة بشاير خليل برصيد 2.5 نقطة.

وتشهد البطولة مشاركة عدد كبير من فئة تحت ست سنوات، وهي المسابقة التي استحدثها الاتحاد في نسخة العام الجاري، ولاقت إقبالاً كبيراً من الأندية في الدفع باللاعبين الصغار، ويتساوى ثلاثة لاعبين في الصدارة برصيد ثلاث نقاط، وهم: أحمد يونس الخميري من نادي العين، وسلطان جاسم البلوشي من نادي الفجيرة، وزميله حمدان محمد، فيما تم دمج هذه الفئة للإناث مع فئة تحت ثماني سنوات، وتشارك فيها 23 لاعبة.

من جانبه، قال أمين عام اتحاد الشطرنج، حسين خلفان الشامسي، إن «المنافسات قوية في كل الفئات، وتجمع هذا العدد في قاعة واحدة يجعل البطولة أشبه بمهرجان كبير على الرقعة الشطرنجية، والأهم أن الجميع يعيش الحدث، ويستفيد فنياً، خصوصاً اللاعبين الصغار، الذين غيروا شكل وملامح البطولة، وكان قرار استحداث هذه الفئة صائباً من أجل وضع هذه القاعدة على الطريق الصحيح». وأضاف أن توقيت البطولة مناسب للغاية في تجهيز اللاعبين واللاعبات للمشاركات الخارجية، في ظل وجود عدد من البطولات خلال الفترة المقبلة، أبرزها بطولة العرب الفردية للفئات السنية من ست سنوات إلى 20 سنة، للأولاد والفتيات، التي ستقام خلال الفترة من 19 إلى 27 الجاري، بالأردن، وهو ما يعني أن هذه البطولة تهيئة لجميع اللاعبين واللاعبات قبل التوجه إلى الأردن، ونأمل أن تكون حصيلة الإمارات من الميداليات كبيرة في هذه البطولة، خصوصاً أن السنوات الماضية شهدت تفوقاً إماراتياً على المستوى العربي.