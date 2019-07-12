المنتخب يدشن عهد مارفيك اليوم

المصدر: منصور السندي - دبي

يدشن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عهد المدرب الجديد الهولندي بيرت فان مارفيك، اليوم، من خلال التجمع الأول للمنتخب في دبي، منذ أن تعاقد مع مارفيك في مارس الماضي، خلفاً للمدرب السابق الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، وذلك استعداداً للسفر إلى مدينة سالزبورغ النمسا لإقامة معسكر هناك في المرحلة الأولى لبرنامج الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 22 الجاري، استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستسحب قرعتها 17 الجاري.

ووفقاً للبرنامج الذي أعلنه اتحاد الكرة فإن لاعبي المنتخب سيخضعون لفحوص طبية صباح غد، على أن يغادر المنتخب مساء اليوم نفسه مدينة ميونيخ الألمانية ومنها إلى مدينة سالزبورغ النمساوية لإقامة معسكره هناك، علماً أن المرحلة الثانية لبرنامج الإعداد ستقام خلال الفترة من 24 أغسطس إلى الـ10 من سبتمبر المقبلين، فيما يستهل المنتخب مشواره في التصفيات المقبلة في الجولة الأولى والثانية يومي الخامس والعاشر من سبتمبر المقبل.

وكان مارفيك اختار 27 لاعباً في القائمة الجديدة: هم: عمر عبدالرحمن (الهلال السعودي) علي خصيف، علي مبخوت، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، زايد العامري، محمد العطاس (الجزيرة)، خالد عيسى، أحمد برمان، ريان يسلم، بندر الأحبابي (العين) وحبيب الفردان، طارق أحمد، محمد العكبري (النصر) وعلي صالح، علي سالمين (الوصل) الحسن صالح، عادل الحوسني، ماجد سرور (الشارقة) ووليد عباس، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل (شباب الأهلي دبي) وفهد الظنحاني، حسن المحرمي (بني ياس) محمد علي شاكر (عجمان).