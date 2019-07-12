«الزعيم» يدشن التحضيرات.. والصفقات الجديدة تكحل «العين»

المصدر: معاذ كمبال - العين

أجرى فريق العين لكرة القدم أول حصة تدريبية، مساء أول من أمس، على استاد خليفة بن زايد، ضمن البرنامج التحضيري استعداداً للموسم الكروي الجديد، بإشراف المدرب الجديد، الكرواتي إيفان ليكو وطاقمه المساعد، في وقت سحبت الصفقات الجديدة التي أبرمها «الزعيم» الأنظار من بقية اللاعبين، خصوصاً البرازيلي كايو كانيدو، الذي تعاقد معه الفريق قادماً من الوصل، بجانب الدولي التوغولي لابا كوجا، والجزائري عبدالرحمن مزيان.

وذكر الحساب الرسمي لنادي العين على «تويتر» أن المران شهد تسجيل حضور جميع اللاعبين، بينما اكتفى الحارس الدولي، خالد عيسى، ولاعب الوسط المدافع الدولي أحمد برمان، بمشاهدة المران من الخارج، فيما واصل المدافع، الدولي بندر الأحبابي تنفيذ برنامجه العلاجي الخاص في عيادة النادي بعد عودته من فرنسا، التي أجرى فيها فحوصاً طبية. وكان لافتاً غياب لاعب الوسط المدافع الدولي عامر عبدالرحمن، ولاعب الوسط المهاجم إبراهيما دياكي عن المران، في ظل انتهاء عقديهما مع الفريق، وعدم وضوح الرؤية حول مستقبلهما مع «الزعيم» في الموسم الجديد، في وقت كانت فيه جماهير الفريق دشنت «هاشتاغ» في «تويتر» خلال الأيام الماضية، قدمت من خلاله شكرها لما قدمه دياكي خلال مسيرته مع الفريق. واشتمل المران على محاضرة فنية قصيرة من جانب المدرب الكرواتي، نفذ بعدها اللاعبون بعض تمارين الإحماء، قبل أن يجري إيفان ليكو تقسيمة داخلية بين الفريق الأخضر والأحمر للوقوف على المستوى الفني للاعبين على أرض الواقع، بعد أن شاهدهم عبر الفيديو في الفترة الماضية، كما خضع الحراس لتدريبات شاقة. وسيواصل فريق العين تدريباته اليومية على استاد خليفة بن زايد حتى الثلاثاء المقبل، يحصل بعدها الفريق على راحة لمدة يومين، على أن يغادر الخميس المقبل إلى النمسا، لإقامة المعسكر الخارجي، تنفيذاً للبرنامج المقدم من مدرب الفريق الجديد، الكرواتي إيفان ليكو، وكان لاعبو الفريق قد خضعوا للفحوص الطبية في عيادة النادي على مدار الأيام الثلاثة الماضية، للاطمئنان على صحته، والتأكد من خلو كشف الفريق من الإصابات التي أثرت في مشوار «الزعيم» في الموسم الماضي.

وتأمل الإدارة الجديدة للفريق عودة الفريق مجدداً لمنصات التتويج، عقب الخروج من الموسم الماضي خالي الوفاض، وذلك بعد أن عزّزت صفوف الفريق بمجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، على غرار البرازيلي كايو كانيدو، والجزائري عبدالرحمن مزيان، بجانب مدافع عجمان محمد شاكر، ولاعب وسط الجزيرة محمد جمال، كما حافظت على العمود الفقري للفريق بتجديد تعاقد 10 لاعبين، يتقدمهم الحارس خالد عيسى، ولاعب الوسط محمد عبدالرحمن (عجب).

عامر عبدالرحمن وإبراهيما دياكي يغيبان عن المران.