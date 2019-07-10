بطل العالم يتدرب في دبي استعداداً لأولمبياد 2020 ومونديال الريشة الطائرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انضم بطل العالم والأولمبياد في الريشة الطائرة، الدنماركي فيكتور أكسيلسن، إلى قائمة النجوم من مختلف الرياضات الذين يتخذون من دبي مركزاً لاستعداداتهم للبطولات الدولية الكبرى، حيث يستعد البطل الأولمبي لنيل ذهب سلسلة نهائيات بطولة العالم للريشة الطائرة، المقررة في غوانزهو في ديسمبر المقبل، ودورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 من خلال التدريب في المنشآت الرياضية بدبي.

وزار البطل العالمي مقر مجلس دبي الرياضي، وكان في استقباله أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، بحضور مساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، حيث عبّر أكسيلسن عن سعادته باتخاذ دبي مقراً لمدة عام كامل لاستعداداته للمشاركة في سلسلة نهائيات بطولة العالم 2019 وأولمبياد 2020، التي يتطلع للحصول على لقبها من خلال تدريبات مكثفة في دبي على مدار عام كامل، للاستفادة مما تضمه دبي من منشآت رياضية حديثة، وكذلك من كون دبي محطة أساسية في برنامج تطوير الريشة الطائرة «وقت الريشة».

ورحّب سعيد حارب بالبطل الأولمبي، وأكد أن دبي باتت قبلة النجوم وأبطال العالم من الرياضيين الذين يحرصون على الحضور إليها باستمرار، لما توفره من منشآت وبنية تحتية مؤسسة ومصممة بأعلى المواصفات العالمية، إضافة إلى المناطق السياحية الرائعة التي يأتي الملايين من مختلف دول العالم لزيارتها.

ويتدرب النجم العالمي في مجمع ند الشبا الرياضي، كما زار فعاليات عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري العالمي، واطلع على الملاعب المخصصة للريشة الطائرة، حيث اطلع على الجهود المبذولة لتطوير هذه الرياضة المهمة، والإقبال الجماهيري الكبير للمشاركة فيها من مختلف الأعمار والجنسيات، والتقى مع اللاعبين المشاركين في البرنامج، وقام بالتقاط الصور معهم، والتوقيع على القمصان والهدايا التذكارية، وجاءت زيارته تزامناً، مع مرور خمس سنوات على إطلاق برنامج «وقت الريشة دبي»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي منذ عام 2014 في المدارس والأندية، واستهدف اللاعبين والمدربين والحكام، بهدف بناء قاعدة من الممارسين، وزيادة انتشار هذه الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ودبي بشكل خاص.

وتُوج فيكتور أكسيلسن بطلاً للعالم في عام 2017، بعد فوزه في المباراة النهائية في بطولة العالم للريشة الطائرة، التي أقيمت في اسكتلندا، وفاز بالميدالية البرونزية في بطولة الألعاب الأولمبية ريو 2016، ويعد أول لاعب أوروبي يفوز بلقب بطولة العالم للريشة الطائرة، بعدما فاز على الكوري كانغ جي ووك في بطولة العالم للناشئين 2010، وكان أول تتويج له ببطولة أوروبية عام 2016، وفاز بعدها ببطولة كأس توماس للريشة الطائرة في العام ذاته، كما فاز بذهبية البطولة الأوروبية مرة أخرى عام 2018 في فئة الفردي، وفاز بلقب البطولة ذاتها العام الجاري في فئة الفرق، وله العديد من الميداليات في مختلف البطولات العالمية.

وتتمتع دبي بانتشار واسع لرياضة الريشة الطائرة، بفضل البرامج والبطولات التي ينظمها مجلس دبي الرياضي على مدار العام، حيث يولي المجلس اهتماماً كبيراً بتطوير اللعبة وزيادة انتشارها. واستضافت دبي نهائيات بطولة العالم للريشة الطائرة في مجمع حمدان الرياضي على مدار أربع سنوات، كما استضافت أيضاً الدوري العالمي للريشة الطائرة، وأسفر برنامج وقت الريشة الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي منذ خمسة أعوام عن تأهيل أكثر من 160 مدرباً وحكاماً من 100 جنسية مختلفة، وأدخلت اللعبة في أكثر من 120 مدرسة، ووصل عدد الممارسين إلى أكثر من 12 ألف لاعب، وافتتح 20 مركز تدريب للريشة الطائرة، وأقيمت أكثر من 20 بطولة مدرسية، وتم تدريب أكثر من 600 مدرس تربية رياضية على التحكيم والتدريب للريشة الطائرة.

أكسيلسن: المنشآت الرياضية في دبي تشجع على التدريب

عبّر فيكتور أكسيلسن عن سعادته بالوجود فيه دبي، كما أبدى إعجابه الشديد بالمنشآت الرياضية المجهزة بأحدث الأجهزة، وفق أفضل المعايير العالمية. وأشاد بالبرامج المخصصة لنشر رياضة الريشة الطائرة، خصوصاً برنامج وقت الريشة دبي. وقال: «لقد استمتعت كثيراً بالوقت الذي أمضيته خلال التدريب في دبي، فهنا الأجواء رائعة، والطقس الدافئ سيساعدني على التكيف مع الأجواء الآسيوية خلال منافساتي في سلسلة نهائيات بطولة العالم بغوانزهو في الصين، كما أن التجهيزات التي تتمتع بها المنشآت الرياضية في دبي تشجع كثيراً على التدريب والاستعداد لأكبر البطولات العالمية».