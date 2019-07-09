البرازيلي جواو بيدرو خامس صفقات الظفرة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أعلنت شركة الظفرة لكرة القدم تعاقدها مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، قادماً من فريق الفتح السعودي في صفقة انتقال حر، وسيتم قيده بدلاً من الأروغواياني نيكولاس ميليسي، وهي الصفقة الأجنبية الثانية بعد الهولندي مايكل روشوفيل، والخامسة بشكل عام استعداداً للموسم الجديد. ولم تذكر الشركة مدة العقد وقيمة الصفقة. وذكر نادي الظفرة عبر حسابه في «تويتر» أن مراسم تقديم اللاعب بيدرو جاءت في حضور رئيس شركة الظفرة لكرة القدم فارس مكتوم المزروعي، ونائب رئيس الشركة أحمد عمران القبيسي، ووكيل اللاعب. ومن المقرر أن يبدأ الفريق غداً تحضيراته للموسم الجديد في مقر النادي بأبوظبي لإجراء الفحوص الطبية قبل السفر إلى ألمانيا يوم 19 الجاري لإقامة المعسكر الخارجي الذي يستمر حتى التاسع من أغسطس المقبل.