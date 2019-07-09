حبيب نورماغوميدوف يتحدى داستن بويرير في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تستضيف أبوظبي في السابع من سبتمبر المقبل نزالاً يجمع بين حبيب نورماغوميدوف وداستن بويرير، البطل المؤقت في الوزن الخفيف لدى اتحاد الفنون القتالية المختلطة UFC للمنافسة على لقب UFC 242.

وفي مؤتمر صحافي أقيم في لندن للترويج لثالثة فعاليات UFC في أبوظبي، قال حبيب نورماغوميدوف، الذي يحتفظ بأفضل سجل خالٍ من الهزائم، والذي يتضمن تحقيق 27 فوزاً دون هزيمة: «كان لأحداث العام الماضي أثر في مسيرتي، وأنا متحمس جداً إلى العودة والفوز من جديد».

من جانبه، أكد داستن بويرير الذي حقق ثلاثة من آخر أربعة انتصارات ضد أبطال حاليين أو سابقين لـUFC: «أتطلع لكتابة التاريخ، وستكون مواجهة حاسمة، وسأفعل ما بوسعي للتفوق وإبراز ما أملك من قدرات وموهبة».