انطلاق مبيعات تذاكر بطولة مبادلة العالمية للتنس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاش للترفيه»، إطلاق عمليات بيع تذاكر بطولة مبادلة العالمية للتنس التي تقام في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي بين 19 و21 ديسمبر المقبل.

وستشهد ملاعب أبوظبي ثلاثة أيام من المنافسات الحماسية وعالمية المستوى لثمانية من أبرز نجوم التنس في العالم، بما يشمل 6 لاعبين في فئة الرجال ولاعبتين ضمن فئة السيدات، كما ستنطلق البطولة قبل أسبوع واحد من موعد تنظيمها المعتاد، متيحة بذلك لمحبي التنس وزوار أبوظبي فرصة مميزة للاستمتاع بأجوائها الاحتفالية.

وأصبحت التذاكر، التي تبدأ أسعارها من 100 درهم، متوافرة للشراء عبر الإنترنت بداية من أمس من خلال الموقع الإلكتروني: ticketmaster.ae و«فيرجن ميغا ستور» عبر الإمارات، فيما سيتمكن الأطفال من الدخول مجاناً لمنافسات اليوم الأول من البطولة أسوة بالعام الماضي.