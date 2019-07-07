أبوظبي تستضيف «الملتقى العالمي للخيول العربية 2020»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، أول من أمس، عن إقامة النسخة الـ11 للملتقى العالمي للخيول العربية 2020 في أبوظبي، بالتزامن مع استضافة الدولة لـ«إكسبو 2020».

وتسلم المدير العام للأرشيف الوطني، د.عبدالله الريسي، والمدرب، هلال العلوي، نيابة عن المدير التنفيذي لمكتب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عبدالله المرر، علم المهرجان من القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة لدى رومانيا، مهرة الشايع، والمدير التنفيذي للمهرجان، لارا صوايا، في ختام الأمسية الاحتفالية «جالا دينر»، بمناسبة ختام فعاليات النسخة العاشرة للملتقى العالمي في العاصمة الرومانية بوخارست.

وقالت مهرة الشايع إن بوخارست تشرفت باحتضان جلسات الملتقى العالمي، وإن الحدث كان متفرداً في كل تفاصيله، وأضافت: «لا نملك سوى أن نتقدم بالشكر الجزيل لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على الدعم الذي يقدمه مهرجانه للخيول العربية».

وقالت الشكر موصول أيضاً لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة التي تدعم المرأة في كل مكان.