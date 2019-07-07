زوارق الإمارات جاهزة لتحدي مونديال «الفورمولا 1» في إيفيان

المصدر: إيفيان - الإمارات اليوم

ينطلق، مساء اليوم، السباق الرئيس للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 1»، التي تقام في مدينة إيفيان الفرنسية بمشاركة 19 زورقاً، يأتي في مقدمتها حامل لقب البطولة والمتصدر حالياً فريق أبوظبي، عبر زورقيه «أبوظبي 1» بقيادة شون تورنتي، و«أبوظبي 2» بقيادة ثاني القمزي، اللذين يطمحان إلى إنهاء هذه الجولة بمراكز متقدمة والحفاظ على صدارة البطولة، كما يشارك فريق الشارقة بزورقيه بقيادة سامي سيليو وفيليب رومز، كما يخوض فريق فيكتوري تيم المنافسات اليوم عبر الزورقين «فيكتوري 3» بقيادة أحمد الهاملي، و«فيكتوري 44» بقيادة بطل العالم أربع مرات الإيطالي اليكس كاريلا، حيث يطمحان معا إلى تحقيق الفوز الأول في الموسم، ووضع قدم بين الكبار في لائحة الترتيب العام للبطولة العالمية.

ويحتل زورق «فيكتوري 3» المركز السابع في الترتيب العام، بعد سباق واحد أقيم في البرتغال برصيد أربع نقاط، بينما لا يملك زورق «فيكتوري 44» رصيداً من النقاط لعدم إكماله ذلك السباق لأسباب فنية.

ويملك الثنائي الطائر أحمد الهاملي وأليكس كاريلا الدافع لتحقيق نتائج مبهرة في المنافسات اليوم.

من جانبه، يخطط فريق أبوظبي لتكرار إنجاز الموسم الماضي في إيفيان، بعد أن حقق المركز الأول والثاني والثالث في السباق الرئيس، عندما كان الفريق يشارك بثلاثة زوارق، واختلفت الاستراتيجية هذا الموسم بمشاركة زورقين بقيادة الأبطال شون وثاني، وتحمل قائمة الأبطال المشاركة في إيفيان أسماء قوية ومخضرمة، حيث يطمح إلى تحقيق لقب الجولة الفرنسي، فيليب شيب، صاحب الأرض والجمهور، الذي يحلم بأن يتوج للمرة الأولى بلقب هذه الجولة، وهو حامل لقب البطولة ثلاث مرات في السابق، وسامي سيليو حامل لقب البطولة أيضاً في السابق، وأيضاً المتسابق أمافاراتي الذي يدخل مع السويدي جوناس آندرسون، كما أن هناك حضوراً قوياً للنرويجية، ميريت ستروموي، التي تعد رقماً قوياً وصاحبة زورق سريع ومهارات خاصة.

ويتصدر زورق «أبوظبي 1» لشون الترتيب العام حالياً برصيد 20 نقطة، ويأتي خلفه زورق «أبوظبي 2» للقمزي برصيد 15 نقطة، ويحل ثالثاً السويدي جوناس آندرسون برصيد 12 نقطة، ورابعاً الفرنسي بيتر مورين برصيد تسع نقاط، وخامساً النرويجية ميريت ستروموي برصيد سبع نقاط.

وتبدأ أحداث اليوم مع انطلاق الاجتماع الخاص بالمتسابقين والمشاركين في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وستكون هناك تعليمات وتوجيهات أخيرة من اللجنة التحكيمية والفنية للمتسابقين، ثم الانطلاق بعدها من أجل مرحلة التجارب الحرة في المياه، التي تبدأ الساعة 10:15 لساعة كاملة، وبعد ذلك تبدأ التحضيرات والتجهيزات من أجل انطلاق السباق الرئيس في الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، ويبلغ طول المسار 2080 متراً، تتوزع على ست بوابات هوائية، خمس منها حمراء بحيث يكون الالتفاف من الخارج، وواحدة صفراء يتم الالتفاف عليها من داخل المسار.

القمزي: لن أرضى بديلاً عن الأول

يعقد قائد زورق «أبوظبي 2»، ثاني القمزي، آمالاً كبيرة في المنافسة على المراكز الأولى في جولة إيفيان، اليوم، ويرغب في أن تكون له حصيلة جيدة من النقاط في نهاية السباق، كي تبقى شعلة الأمل متوهجة في المنافسة على لقب الموسم، القمزي أكد أنه لن يرضى بديلاً عن الوصول إلى المركز الأول من خلال السباق الرئيس، اليوم وأن يحاول إنهاء المنافسة في أفضل مركز، وقال: «هناك منافسون كثر، ومحترفون يحسب لهم ألف حساب، والجميع قد استعد جيداً من أجل السباق الخاص بجولة إيفيان».

رفع درجات التركيز

أكد نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم رئيس وفد المؤسسة في منافسات جائزة فرنسا، محمد مبارك المطيوعي، أن الفريق رفع درجات التركيز مع الوصول إلى محطة الحسم بإقامة السباق الرئيس.

وقال المطيوعي إن حظوظ متسابقي فريق الفيكتوري تيم لا تقل عن بقية المنافسين المشاركين، مبيناً أن جميعهم متقاربون في الإمكانات والمهارات، وأيضاً سرعات الزوارق، متمنياً أن تنحاز مياه بحيرة ليمان لأسياد البحار الذين تربطهم ذكرى رائعة بهذه المدينة، التي شهدت الظهور الأول للفريق الأزرق في البطولة العالمية عام 2015.