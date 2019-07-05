جمهور هولندي يلتقط صوراً تذكارية مع إسماعيل مطر

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

خطف جم وقائد فريق الوحدة، الدولي المخضرم، إسماعيل مطر (36 عاماً)، الأضواء في معسكر العنابي المقام حالياً في هولندا، استعداداً للموسم الجديد، الذي يبدأ بمواجهة النصر السعودي في الخامس من أغسطس المقبل في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا على ملعب الأخير بالعاصمة الرياض، وإياباً 12 من الشهر نفسه على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

ووفق بيان من النادي، توافد عدد من الجماهير الهولندية على مكان تدريب فريق الوحدة بالمعسكر، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع إسماعيل مطر، الذي يحظى بمكانة جماهيرية كبيرة، باعتباره واحداً من أفضل النجوم العرب في السنوات الأخيرة، والفائز بلقب أفضل لاعب في العالم خلال كأس العالم للشباب عام 2003 بالإمارات، في ظل استمراره في الملاعب حتى الآن، رغم أنه بلغ من العمر 36 عاماً، ومازال يعطي في الملاعب كأنه مازال لاعباً يافعاً.

من جانب آخر، يلتقي فريق الكرة بنادي الوحدة، مساء اليوم، مع فريق إف سي تونتي الهولندي، في المباراة الودية الثانية التي يخوضها العنابي خلال المعسكر الخارجي المقام هناك، استعداداً للموسم الجديد.

وفاز الوحدة في أولى مبارياته الودية على فريق أكاديمية جلوبال الهولندي بثلاثة أهداف دون رد، بتوقيع كل من أحمد علي وأحمد راشد وتيغالي.

ومن المنتظر أن يشارك في مباراة اليوم جميع لاعبي الفريق، بمن فيهم البرازيلي ليوناردو دي سوزا، لاعب الوسط وصانع الألعاب، الذي انضم إلى المعسكر مساء الإثنين الماضي، وسيمنح المدير الفني موريس شتاين الفرصة للاعبين الشباب الجدد للوقوف على مستواهم البدني الفني.

ومن المنتظر أن يلعب الوحدة مباراته الودية الثالثة خلال المعسكر الثلاثاء المقبل، التاسع من الشهر الجاري مع فريق فينلو، ويلعب مباراته الودية الرابعة يوم 19 يوليو مع أحد الفرق المحلية الهولندية، التي لم يحدد طرفها بعد.

وقال المشرف على الفريق، عبدالسلام جمعة، لـ«الإمارات اليوم» إن هناك مباراتين وديتين سيلعبهما الوحدة ضمن المباريات الودية التي طلبها المدير الفني موريس شتاين خلال المعسكر، بخلاف مباراة ودية أخيرة سيخوضها الوحدة في العاصمة أبوظبي، بعد عودته إلى البلاد 20 الجاري، لم يتم الاتفاق على أطرافها أو مواعيدها بعد، في ضوء رغبته في أن تكون جميع المباريات الودية متدرّجة المستوى، حتى يصل اللاعبون إلى معدل عال من اللياقة البدنية والفنية، قبل مواجهتي النصر السعودي في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.