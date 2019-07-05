هيئة الرياضة تطلب مقترحات من الاتحادات بشأن مشاركة الفئات الأربع

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

عقد أمين عام الهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، بمقر الهيئة في دبي، أمس، لقاءً تشاورياً مع ممثلي الاتحادات الرياضية بخصوص قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بشأن السماح للفئات الأربع من أبناء المواطنات، وحملة جواز سفر الدولة، ومواليد الدولة، والمقيمين من جميع الجنسيات، بالمشاركة في جميع المسابقات الرياضية الرسمية لمختلف الألعاب.

وقالت الهيئة في بيان لها إنه تم خلال اللقاء الاتفاق على أن تقوم الاتحادات برفع مسودة مقترحات للهيئة، تتضمن ضوابط مشاركة الرياضيين المشمولين بهذا القرار في أنشطة الاتحادات الرياضية، إضافة إلى آلية وشروط تسجيل أبناء المواطنات، وحملة جواز سفر الدولة، ومواليد الدولة، والمقيمين من جميع الجنسيات، فيها، من أجل التوصل إلى آلية سليمة موحدة، سيتم الإعلان عنها لاحقاً.​

ورحّب سعيد عبدالغفار في مستهل اللقاء بأمناء الاتحادات، متوجهاً إليهم بالشكر الجزيل على تجاوبهم وتعاونهم الملموس من أجل الارتقاء بتطوير القطاع الرياضي في الدولة.​

وقال عبدالغفار في بيان صحافي للهيئة «بعد مرور أكثر من سنة على صدور القرار السامي، أعلنت الهيئة عن وضع آلية مبدئية لهذا القرار، وتلقينا العديد من الاستفسارات التي رأينا أن نستشف منها الأفكار والمقترحات للإسهام في تطوير شروط الالتحاق والتسجيل، وهو الهدف من اجتماعنا للتشاور مع المعنيين بصنع القرار في الاتحادات، والوصول إلى وضع آلية توافقية تتماشى مع القواعد والنظم القانونية السليمة التي تسهم في ضبط آلية التسجيل والالتحاق بالرياضات المختلفة، التي يشملها القرار».​

وأشار إلى أن القرار من شأنه أن يدعم التوجهات المستقبلية للهيئة، خصوصاً منها برنامج صندوق الإمارات لدعم ورعاية المواهب الرياضية، كما أن قاعدة البيانات الرياضية الرقمية «مرصد» تحتوي على العديد من المعلومات المهمة المتعلقة بعدد الرياضيين المسجلين في الدولة، ومنهم الرياضيون المشمولون بهذا القرار.​

من جانبهم، أشاد المشاركون في الاجتماع بهذا اللقاء، وما تقوم به الهيئة من دور تقييمي، يسهم في حوكمة العمل المؤسسي داخل الاتحادات الرياضية، ويعزز من عملية الأداء والنتائج وفق أحدث المعايير العالمية.​

القرار يدعم التوجهات المستقبلية للهيئة خصوصاً برنامج صندوق الإمارات لدعم ورعاية المواهب الرياضية.