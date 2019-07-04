"هيئة الرياضة" تعلن عن آلية موحدة بشأن مشاركة "الفئات الأربع" في المسابقات المحلية

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

عقد أمين عام الهيئة العامة للرياضة سعيد عبد الغفار حسين بمقر الهيئة في دبي اليوم الخميس، لقاءً تشاورياً مع ممثلي الاتحادات الرياضية بخصوص القرار السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة بشأن السماح للفئات من أبناء المواطنات، وحملة جواز سفر الدولة ومواليد الدولة والمقيمين من جميع الجنسيات بالمشاركة في جميع المسابقات الرياضية الرسمية لمختلف الألعاب ، إذ تم خلال اللقاء الاتفاق على أن تقوم الاتحادات برفع مسودة مقترحات للهيئة تتضمن ضوابط مشاركة الرياضيين المشمولين بهذا القرار في أنشطة الاتحادات الرياضية، بالإضافة إلى آلية وشروط تسجيل أبناء المواطنات، وحملة جواز سفر الدولة ومواليد الدولة والمقيمين من جميع الجنسيات، فيها، من أجل التوصل إلى آلية سليمة موحدة، سيتم الإعلان عنها لاحقا.​

ورحب سعيد عبد الغفار في مستهل اللقاء بأمناء الاتحادات الرياضية متوجها لهم بالشكر الجزيل على تجاوبهم وتعاونهم الملموس من أجل الارتقاء بتطوير القطاع الرياضي في الدولة. ​

وقال عبد الغفار في بيان صحافي للهيئة " بعد مرور أكثر من سنة على صدور هذا القرار السامي أعلنت الهيئة عن وضع آلية مبدئية لهذا القرار، تلقينا العديد من الاستفسارات التي رأينا أن نستشف منها الأفكار والمقترحات المساهمة في تطوير شروط الالتحاق والتسجيل وهو الهدف من اجتماعنا للتشاور مع المعنيين بصنع القرار في الاتحادات والوصول إلى وضع آلية توافقية تتماشى مع القواعد والنظم القانونية السليمة التي تسهم في ضبط آلية التسجيل والالتحاق بالرياضات المختلفة التي يشملها القرار".

وأشار عبد الغفار إلى أن القرار من شأنه أن يدعم التوجهات المستقبلية للهيئة وخاصة منها برنامج صندوق الإمارات لدعم ورعاية المواهب الرياضية، كما أن قاعدة البيانات الرياضية الرقمية "مرصد" التي تحتوي على العديد من المعلومات الهامة المتعلقة بعدد الرياضيين المسجلين في الدولة ومنهم الرياضيين المشمولين بهذا القرار.