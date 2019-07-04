بعثة أبوظبي تنتقل إلى إيفيان للدفاع عن لقب «الفورمولا 1»

المصدر: إيفيان - الإمارات اليوم

غادرت بعثة فريق أبوظبي أمس، إلى مدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 التي تنطلق غداً وتستمر حتى الأحد المقبل، وتتحول الأنظار للمنافسة على مدينة إيفيان من أجل أن يستمر فريق أبوظبي في صدارته للبطولة التي بدأها من الموسم الماضي، كي يدافع عن لقب البطولة الذي يحمله منذ موسمين متتاليين، خصوصاً بعد فوزه هذا الأسبوع بلقب الجولة في مدينة كوناس في ليتوانيا، ضمن افتتاحية جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا2.

وتلتحم بعثة الفريق في إيفيان اليوم، حيث يلتحق بالفريق كل من ثاني القمزي نجم الفريق وجمعة القبيسي راديو مان القمزي، كما ينضم للبعثة وفد قناة ياس الذي سيقوم بتقديم تغطية شاملة للحدث ونقل حي ومباشر لتفاصيل سباقي السرعة والرئيس، بالإضافة إلى الاستديوهات الخاصة قبل وبعد السباق. وسينتقل فريق أبوظبي بعد جولة إيفيان مباشرة إلى بولندا من أجل المشاركة في سباق وتحدي الـ12 ساعة لزوارق الفورمولا2، وبعدها يتجه مباشرة إلى مدينة ستريسا الإيطالية، من أجل المشاركة في الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الإكس كات.

وفي ساحة الفورمولا1 يتصدر فريق أبوظبي الترتيب العام والوصافة للبطولة، حيث يتصدر زورق أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي الترتيب برصيد 20 نقطة، ويأتي في الوصافة زورق أبوظبي 6 بقيادة ثاني القمزي ورصيده 15 نقطة، ويدخل فريق أبوظبي هذه الجولة بطموح الاستمرار في الصدارة والوصول لمنصة التتويج، وعلى الرغم من تحقيق الفوز في الجولة الماضية إلا أن الفريق يأخذ حذره في مواجهة طموحات عاتية ورغبة من بقية الفرق وأبرزها زوارق فريق الشارقة التي يمثلها المخضرم سامي سيليو، وزوارق الفيكتوري بقيادة أحمد الهاملي وأليكس كاريلا، وزوارق فريق أمافاراتي بقيادة جوناس آندرسون وزميله إريك إيدن، وزورق الفرنسي فيليب شيب حامل لقب البطولة ثلاث مرات سابقاً، والذي يتعطش كي يكون له حضور جديد على المنصات، ما يعني أن المنافسة ستحتدم ابتداء من تحدي السرعة يوم بعد غدٍ (السبت)، واكتمالاً مع السباق الرئيس يوم الأحد.

من جهته، أبدى رئيس بعثة فريق أبوظبي سالم الرميثي، رضاه عن النتائج المذهلة التي حققها الفريق في جولة كوناس وإحراز اللقب والمركز الأول في السباق الرئيس، والمركز الأول واللقب أيضاً في سباق أفضل زمن، وأكد أن أجمل ما يميز مشاركة الفريق حتى الآن في هذا الموسم هو الإنجازات المنتظمة وبشكل شهري منذ أبريل وحتى شهر يوليو، في تفوق كبير وتسيد للفريق على الساحة الرياضية البحرية، وقال في تصريحات صحافية: «لو قمنا بحسبة بسيطة، فإن الفريق قد شارك منذ أبريل وحتى الآن في بطولات بحرية مختلفة، وقد حققنا منذ ذلك الوقت 11 لقباً ومركزاً متقدماً في جميع هذه السباقات، ونضيف إليها إنجاز الفورمولا2 أيضاً كي يكون لنا الحضور الأفضل على مستوى الرياضات البحرية».

«فيكتوري تيم» إلى أميركا وفرنسا

تتجه بعثة مؤسسة فيكتوري تيم، اليوم، إلى الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا اللتين تشهدان حدثين رياضيين بحريين كبيرين في مونديالي الزوارق السريعة –الفئة الأولى- و-فورمولا1- على التوالي. ويشارك فريق الفيكتوري تيم لزوارق -الفئة الأولى- في منافسات الدورة 35 لجائزة ساراسوتا الكبرى الجولة الثالثة من بطولة العالم في ولاية فلوريدا عبر زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم علي العديدي وعيسى آل علي، الذي يتصدر الترتيب العام للمنافسات بعد جولتين أقيمتا تباعاً في كوكوا بيتش وبحيرة اوزارك برصيد 196 نقطة.

كما يستعد فريق فيكتوري تيم لزوارق فورمولا1 أيضاً، لبدء مشواره في منافسات جائزة فرنسا الكبرى للزوارق السريعة التي تستضيفها مدينة إيفيان على مياه بحيرة ليمان عبر الزورقين فيكتوري 3 بقيادة أحمد الهاملي، وفيكتوري 44 بقيادة الإيطالي اليكس كاريلا. دبي - الإمارات اليوم