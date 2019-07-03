الشارقة يستعيد هوية ملك الدوري بعد 23 عاماً

المصدر: منصور السندي – دبي

حصد الشارقة لقب دوري الخليج العربي للموسم الكروي المنصرم 2018-2019، بجدارة، بعد غياب دام نحو 23 عاماً منذ آخر لقب حققه في عام 96، ويعد هذا اللقب السادس للفريق طوال تاريخه، والأول له في عهد الاحتراف، بعدما نجح المدرب الوطني، عبدالعزيز العنبري، في قيادة فريقه لتحقيق إنجاز تاريخي له ولناديه، ومثلت مباراة الشارقة أمام الوحدة في الجولة قبل الأخيرة الأهم في مسيرة الفريق، كونه حسم فيها اللقب بعدما فاز بنتيجة 3-2.

وحقق الشارقة في المسابقة الفوز في 17 مباراة، منها تسع خارج أرضه، وثمانٍ على أرضه، وتعادل في ثماني مباريات، منها خمس على ملعبه وثلاث خارج ملعبه، وخسر الفريق طوال مشواره بالدوري في مباراة واحدة فقط أمام الوصل، خارج ملعبه، في الجولة 24، حاصداً 59 نقطة من أصل 78 نقطة في 26 جولة.

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