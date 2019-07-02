لويس أنطونيو بديلاً لأورتيغا في بني ياس

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

قال مصدر بنادي بني ياس إن إدارة شركة كرة القدم بالنادي نجحت في إتمام الاتفاق مع البرازيلي لويس أنطونيو (28 عاماً) لاعب خط وسط ارتكاز فريق الشباب السعودي، للانضمام إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي يبدأ القيد فيها يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إن لويس سيكون بديلاً للكولومبي مايكل أورتيغا الذي انتهى عقده مع بني ياس بنهاية الموسم الماضي، وسينضم اللاعب للفريق مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، التي تنطلق يوم 15 الجاري بإجراء الفحوص والقياسات الطبية للاعبين قبل السفر إلى إسبانيا يوم 18 الجاري لإقامة المعسكر الخارجي الذي سيقام بمدينتي ملقا وميخاس ولمدة ثلاثة أسابيع حتى يوم 8 أغسطس المقبل، وسيخوض الفريق خلاله ست مباريات ودية سيتم تحديد مواعيدها وأطرافها في ما بعد.

وأشار المصدر إلى أن لويز أنطونيو سيخضع أولاً لإجراءات الفحص الطبي قبل توقيعه الرسمي على عقد انضمامه للسماوي خلال أيام قليلة.

وتعد هذه هي الصفقة الأولى لبني ياس من اللاعبين الأجانب قبل بداية الموسم الجديد، ويتبقى للنادي لاعبان آخران لتعويض قلب الدفاع البرازيلي روبسون دي باولا ولاعب الوسط المهاجم الهولندي ليروي جورج، فيما أتمت شركة الكرة تعاقدها الرسمي من اللاعبين المواطنين مع كل من لاعب خط الوسط سالم علي البلوشي (21 عاماً) قادماً من نادي الوحدة بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات حتى عام 2022، ولاعب الجناح الأيمن عيسى محمد المازمي (23 عاماً) لمدة ثلاث سنوات قادماً من نادي الإمارات.

كما تبحث الشركة تجديد عقود بعض لاعبي الفريق المنتهية عقودهم بنهاية الموسم الحالي، هم: قائد الفريق وظهيره الأيسر يوسف جابر ولاعب الوسط حبوش صالح والظهير الأيمن أحمد المهري الشهير بأحمد دادا ولاعب الارتكاز فيصل الخديم.

على جانب آخر مازالت إدارة شركة الكرة في انتظار حسم موقف المدير الألماني وينفريد شايفر الذي تعاقدت معه لقيادة تدريب الفريق خلفاً للكرواتي برونوسلاف جوريتش، بعد أن تأخر شايفر في الحضور إلى النادي لعدم إنهاء المشكلة الخاصة بعقده مع نادي الاستقلال الإيراني.