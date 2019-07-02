25 ألف شخص يمارسون الرياضة في الإمارات.. بينهم 562 من ذوي الهمم

المصدر: منصور السندي - دبي

أظهرت إحصائية رسمية، صادرة عن الهيئة العامة للرياضة، أن إجمالي عدد ممارسي الرياضة في الدولة يبلغ 25 ألفاً و365 رياضياً، بينهم 562 من ذوي الهمم، فيما تصدرت الجوجيتسو قائمة الرياضة الأكثر ممارسة، متفوقة على كرة القدم بواقع 9284 ممارساً، مقابل 7547 لكرة القدم.

وتصدرت الشارقة قائمة أكثر إمارات الدولة ممارسة للرياضة بواقع 25.4%، وحلت في المرتبة الثانية إمارة أبوظبي بـ21.7%، ثم دبي ثالثة 20.02%، رأس الخيمة 12.9%، الفجيرة بـ11.3%، عجمان 5.5%، وأم القيوين سابعة بـ3%،

وبلغ عدد الأندية في الدولة 109.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة أن رصد هذه التفاصيل تم بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية، وأنها مبدئية وغير ثابتة بل متغيرة بحسب المستجدات التطويرية في مختلف الاتحادات والرياضات، وأن الهيئة ستعقد مؤتمراً صحافياً يحدد وقته لاحقاً، سيتم خلاله الإعلان عن الإحصاءات والتفاصيل كافة، المتعلقة بهذا الموضوع.

من جانبها، أكدت رئيسة قسم العمليات المؤسسية في الهيئة، رئيسة مبادرة فريق مشروع «مرصد» الذي قام بالدراسة، آمنة المهري، أن الإحصائية الخاصة بممارسي الرياضة في الدولة من مختلف الفئات، أظهرت أن الهرم الرياضي مقلوب، معتبرة أن ممارسة الرياضة يجب أن تبدأ في الأساس من المدرسة.

وقدمت شرحاً مفصلاً عن الآلية الخاصة برصد هذه الإحصاءات الخاصة بممارسي الرياضة في الدولة بمختلف الفئات، مشيرة في تصريحات صحافية إلى أنهم في «مرصد» يتلقون هذه الإحصاءات مباشرة من الاتحادات الرياضية المعنية بكل لعبة في الدولة.

وأشارت آمنة المهري إلى أن هذ المشروع الخاص بمنصة «مرصد» تم إطلاقه فبراير الماضي، وأن هذا العمل الذي قامت به الهيئة وفريق العمل نتاج لأربعة أشهر من الجهد المتواصل، لرصد كل هذه البيانات الخاصة باللاعبين والرياضيين في الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية والبارالمبية، لافتة أن عدد ممارسي الرياضة في الدولة بلغ وفقاً للإحصائية الرسمية 25 ألفاً و365، بينهم 24 ألفاً و803 من الأسوياء، و562 من ذوي الهمم، مشيرة إلى أن فئة الذكور الذين يمارسون الرياضة في الدولة تبلغ 74.7%، فيما تبلغ نسبة الممارسات للرياضة من الإناث 25.3%. وأضافت: «نسبة ممارسي الرياضة في المدرسة بلغ 9.90%، وفي الأشبال 20.47%، والبراعم 24.60%، والناشئين 16.53%، والشباب 9.48%، والرجال 19.2%».

وأوضحت آمنة المهري: «البيانات التي توفرها منصة مرصد تساعد أصحاب القرار في اتخاذ القرارات السليمة، وتحسين الأداء وتطوير القطاع الرياضي في الدولة، كونها تتضمن عدد اللاعبين الممارسين للنشاط، والكادر الفني والإداري». ووصفت المهري منصة مرصد بأنها تعد الأولى على المستوى العربي والخليجي، التي توفر البيانات الرقمية في القطاع الرياضي بصورة واضحة ودقيقة.

وأكدت آمنة المهري أنه، من خلال المنصة، يمكن معرفة فاعلية القرار الخاص بمشاركة أبناء المواطنات وحملة جوازات الإمارات ومواليد الدولة والمقيمين، وكذلك عدد الفئات المستفيدة من هذا القرار.