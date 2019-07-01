ليوناردو ينضم إلى تدريبات الوحدة اليوم

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

ينضم اليوم لاعب خط وسط الوحدة، البرازيلي ليوناردو دي سوزا، إلى معسكر الفريق الخارجي المقام حالياً بمدينة جيليز الهولندية، والذي يمتد حتى 20 الجاري استعداداً للموسم الجديد.

وأعلن الجهاز الإداري لفريق الوحدة أن ليوناردو تأخر عن الانضمام إلى المعسكر الذي انطلق في 25 يونيو الماضي، لظروف عائلية خاصة، وسمح له الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني موريس شتاين بالبقاء في بلاده أياماً عدة على أن ينضم لتدريبات الفريق اليوم.

وأعلن اللاعب نفسه على حسابه في «تويتر» أنه «سينضم إلى معسكر فريقه الوحدة، لأنه لم يعد يحتمل الانتظار أكثر من ذلك بعيداً عن الملعب».

وبذلك تكون قائمة الفريق التي تضم 25 لاعباً في المعسكر الخارجي قد اكتملت تماماً، بعد أن انضم قائد الفريق إسماعيل مطر إلى المعسكر قبل ثلاثة أيام وشارك في التدريبات، ويؤدي اللاعبون التدريبات بحماس كبير رغبة منهم في لفت انتباه المدير الفني موريس شتاين من أجل الدخول في حسابات التشكيل الأساسي للفريق في الموسم الجديد.

من جانب آخر، يؤدي فريق الوحدة مساء اليوم أولى مبارياته الودية بمعسكر هولندا مع أحد الفرق المحلية، وهي واحدة من 6 مباريات سيلعبها الوحدة خلال فترة المعسكر. وقال المشرف العام على فريق الوحدة عبدالسلام جمعة في تصريحات صحافية إن «الفريق سيؤدي مباراته الثانية يوم الجمعة المقبل 5 يوليو مع فريق اف سي تونتي الهولندي، ويلعب 9 يوليو المباراة الثالثة مع فريق في فينلو، ويخوض 19 يوليو المباراة الرابعة مع أحد الفرق المحلية الهولندية التي لم يحدد طرفها بعد».