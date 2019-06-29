الوحدة يستعد لمواجهة النصر السعودي بـ 7 وديات

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

حدد الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة بقيادة الهولندي موريس شتاين المدير الفني للفريق مواعيد المباريات الأربع الودية الأولى التي سيخوضها العنابي في معسكره الخارجي المقام بمدينة جيليز الهولندية، استعداداً للموسم الجديد، الذي يمتد حتى 20 يوليو المقبل.

وقال المشرف العام على فريق الوحدة عبدالسلام جمعة في تصريحات صحافية، إن «الجهاز الفني حدد أول شهر يوليو المقبل موعداً للمباراة الودية الأولى التي سيخوضها الوحدة في معسكره الخارجي مع أحد الفرق الهولندية، والذي لم يحدد بعد، كما حدد يوم الخامس من يوليو موعداً للمباراة الودية الثانية مع فريق اف سي تونتي الهولندي، وحدد 9 يوليو موعداً للمباراة الثالثة مع فريق في فينلو، وحدد 19 يوليو موعداً للمباراة الرابعة مع احد الفرق المحلية الهولندية التي لم يحدد طرفها بعد».

وقال جمعة «هناك مباراتان وديتان أيضاً سيلعبهما الوحدة ضمن المباريات الودية التي طلبها المدير الفني موريس شتاين خلال المعسكر، بخلاف مباراة ودية سابعة يخوضها الوحدة في العاصمة أبوظبي بعد عودته إلى الدولة 20 يوليو المقبل، لم يتم الاتفاق على أطرافها أو مواعيدها بعد، في ضوء رغبته في أن تكون جميع المباريات الودية متدرجة المستوى، حتى يصل اللاعبون إلى معدل عال من اللياقة البدنية قبل مواجهة النصر السعودي في الخامس من أغسطس المقبل على ملعب الأخير بالعاصمة الرياض في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، و12 من الشهر نفسه إياباً في العاصمة أبوظبي على استاد آل نهيان.

من جهته، واصل فريق الوحدة تدريباته اليومية خلال معسكره على فترتين صباحاً ومساء، وركز الجهاز الفني في تدريبات أمس على التدريبات التكتيكية وتنمية المهارات الفنية للاعبين، أبرزها سرعة التمرير من لمسة واحدة والحركة من دون كرة والضغط على حامل الكرة.

وشارك قائد الفريق إسماعيل مطر في التدريبات بعد انضمامه للمعسكر أول من أمس، وأدى اللاعبون التدريبات بحماس كبير رغبة منهم في لفت انتباه المدير الفني موريس شتاين من أجل الدخول في حسابات التشكيل الأساسي للفريق في الموسم الجديد.