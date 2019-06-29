«أبطال الإمارات» يسابقون الزمن في مونديال الزوارق بليتوانيا

المصدر: كاوناس - الإمارات اليوم

تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة كاوناس الليتوانية، التي تستضيف منافسات جائزة ليتوانيا الكبرى للزوارق السريعة (فورمولا2)، الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم 2019، التي تستمر حتى غدٍ، بمشاركة أكثر من 27 زورقاً يمثلها أطقم من مختلف قارات العالم.

ويخوض اليوم أبطال الإمارات من فرق الفيكتوري والشارقة وأبوظبي، تحدي سباق الزمن في المونديال، حيث يشارك في الحدث، فريق الفيكتوري تيم عبر زورقيه 27 بقيادة منصور المنصوري و28 بقيادة أحمد الفهيم، وكذلك فريق أبوظبي من خلال زورقيه 35 بقيادة راشد القمزي، و36 بقيادة راشد الطاير.

ويخوض المتسابقون التجارب الرسمية في الفترة الصباحية استعداداً لبدء المهمة بالمشاركة في تصفيات أفضل زمن، التي تشمل ثلاث مراحل تبدأ الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي في ليتوانيا.

وتأخذ المنافسات اليوم أهمية كبيرة عند متسابقي الفريق وجميع الفرق المشاركة كون السباق سيحدد المنطلقين في السباق الرئيس غداً، ما يجعل تركيزهم منصباً على تحقيق أفضل نتيجة في سباق اليوم.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم حريز المر بن حريز في تصريحات صحافية، إن الثنائي المنصوري والفهيم يلقيان كل الدعم والسند من أجل الإبداع وتحقيق أفضل النتائج وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

وقال: «مشاركة الفريق تأتي ترجمة لتوجهات المؤسسة في إتاحة الفرصة للشباب والمتسابقين المواطنين لصقل مواهبهم، واكتساب التجربة والمنافسة على ألقاب كل البطولات العالمية، وإبراز قدرات المؤسسة في صناعة وبناء الزوارق السريعة في مختلف الفئات».

ويبلغ إجمالي مسافة السباق في جائزة ليتوانيا 2000 متر تدور حولها الزوارق المشاركة في التجارب وتصفيات الزمن اليوم والسباق الرئيس غداً، حيث ستمر بأربع بوابات هوائية حمراوات وواحدة صفراء.

ويستعد راشد الطاير صاحب الخبرة الطويلة في المنافسة، لخوض التحدي، وقال في تصريحات صحافية: «تحقيق الزمن الأفضل هو الهواية المحببة لفريق أبوظبي ولمحترفيه في أي مشاركة دولية». وتابع: «الوصول للزمن الأفضل دوماً لمتسابقي فريق أبوظبي يكون هو الطموح دائماً للفريق، واليوم منافسات السرعة ستكون البداية الحقيقية لنا في هذه البطولة».

وأضاف: «نريد أن نحقق لقب البطولة مرة أخرى، خصوصاً أننا فقدناه لظروف إلغاء الجولات في الموسم الماضي، ونرغب في أن يكون التفوق لنا حليفاً في هذه الجولة والمنافسة القوية المرتقبة مع بقية الزوارق»، وقال: «السباق سيكون صعباً للغاية، حيث إن هناك حامل اللقب الإيطالي ألبرتو كامبراتو، وأيضاً صاحب الأرض الليتواني إدرجراس ريابكو، والبرتغالي القديم دوارتي بينيفتي، وقائمة تطول من الأسماء كلهم أصحاب قدرات ومهارة في المنافسة، وسيكون التحدي ممتعاً ولكنه سيكون مملوءاً بالصعوبة أمام هذه الأسماء القوية». يذكر أن تصفيات سباق أفضل زمن في الفورمولا2 ستكون مشابهة لأجواء الفورمولا1، حيث تنطلق كل الزوارق معاً في البداية في أول تصفية، وبعدها يتأهل 12 زورقاً فقط إلى التصفيات الثانية، ثم 10 زوارق إلى التصفيات الأخيرة التي ستحسم المنافسة من خلالها بانطلاق كل زورق على حدة لدورتين في مسار السباق، ويتم اختيار أفضل دورة منهما.

- فرق الفيكتوري

وأبوظبي والشارقة

تسعى لتحقيق أفضل

النتائج في سباق

أفضل زمن قبل السباق

الرئيس غداً.