أكاديمية دبي تنظّم دورة «ممارسة الرياضة لصحة الإنسان»

المصدر: محمد فاضل - دبي

دشنت أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام في دبي، دورة التغذية الأساسية للرياضيين اللاعبين والمدربين بشعار (ممارسة الرياضة لصحة الإنسان والتغذية السليمة)، وذلك ضمن خطتها السنوية في تنمية المعرفة لدى الوسط الرياضي بفندق روضة البستان في دبي بإشراف الاتحادين الدولي والإماراتي لبناء الأجسام، وحضور رئيس الأكاديمية العقيد (م) عبدالكريم محمد ومشاركة 37 طالباً من مختلف الرياضات.

وشملت المحاضرات التي قدمها المحاضر الدولي الخبير البرازيلي البروفيسور اريكو، موضوعات عن التغذية وجودة الحياة، وأنظمة إنتاج الطاقة وأسلوب احتساب السعرات الحرارية للأطعمة بمعادلات حسابية مبسطة، وتستمر الدورة ليومين. وأكد رئيس الأكاديمية العقيد (م) عبدالكريم محمد أن «الدورة سلطت الضوء ايضاً على آخر الأبحاث المتعلقة بالمكملات الغذائية التي يتناولها الرياضيون وأهمية بعضها، وعدم جدوى مكملات أخرى والتوقيتات التي يتم استخدامها، مؤكداً أن انتداب خبير دولي بمكانة البروفيسور البرازيلي اريكو يترجم رؤية الاكاديمية بإحداث نقلة نوعية في العلاقة بين ممارسة الرياضة لصحة الإنسان والتغذية السليمة».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع من سلسلة الدورات المتعلقة بالتغذية إلى تحسين المفاهيم المتعلقة بالرياضة ونوعية الطعام الذي يتناوله الرياضيون، وستكون هنالك دورات عديدة في هذا الشأن مستقبلاً».