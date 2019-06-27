الوصل يطلب ضم الإكوادوري غايبور مقابل 4 ملايين دولار

المصدر: أحمد طارق - دبي

تقدمت شركة الوصل لكرة القدم، بعرض رسمي لنادي إندبيندنينتي الأرجنتيني، لضم الإكوادوري فيرناندو غايبور، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسب ما ذكرت، أمس، وسائل الإعلام الأرجنتينية والإكوادورية.

وأوضحت صحيفة «استوديو فوتبول» الإكوادورية أن إندبيندنينتي تلقى عرضاً رسمياً من الوصل، للتعاقد مع غايبور، مشيرة إلى أن إدارة «الإمبراطور» قدمت خيارين للنادي الأرجنتيني، الأول: التعاقد مع اللاعب الإكوادوري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مقابل 700 ألف دولار، والخيار الثاني: التعاقد بشكل نهائي مع غايبور مقابل 4 ملايين دولار.

وأضافت: «إندبيندنينتي تعاقد مع فيرناندو غايبور في 2018، قادماً من إيمليك الإكوادوري، مقابل 4.2 ملايين دولار، إذ شارك مع الفريق الأرجنتيني في 23 مباراة، وأحرز أربعة أهداف، وصنع مثلها، وتبلغ قيمته السوقية حالياً 2.5 مليون دولار وفقاً لموقع ترانسفير ماركت، المختص بسوق انتقالات اللاعبين».

ويلعب غايبور، البالغ من العمر 27 عاماً، بخط الوسط، في مركز الارتكاز وصناعة اللعب، إذ نشأ في نادي إيمليك الإكوادوري، الذي لعب في صفوفه منذ 2007 إلى 2018، كما أحرز هدفين في 15 مباراة خاضها مع منتخب الإكوادور.

ويسعى الوصل إلى حسم ملف اللاعبين الأجانب، قبل بدء فترة الإعداد للموسم المقبل، التي ستنطلق في 14 يوليو المقبل، بإقامة تجمع داخلي في دبي، ثم السفر إلى النمسا لخوض معسكر خارجي حتى 18 أغسطس المقبل، إذ يضم «الفهود» في صفوفه حالياً ثلاثة لاعبين أجانب، هم البرازيليون: فابيو ليما، ورونالدو مينديز، وويلتون سواريز، المنضم إلى «الأصفر» قادماً من الشارقة، بينما لم يتم حسم مصير مينديز، بشأن قيده في قائمة الفريق استعداداً للموسم المقبل، وينتظر الجهاز الفني تقرير الجهاز الطبي، لتحديد المدة التي سيغيبها اللاعب البرازيلي عن الملاعب.

في المقابل، سيكون من الملفات التي تسعى شركة الكرة الوصلاوية حسمها، تحديد مصير الكوري الجنوبي، أوه بان سوك، الذي يلعب على سبيل الإعارة إلى نادي موانغتونج التايلاندي لمدة موسم واحد، حيث ينتهي الدوري التايلاندي في شهر أكتوبر المقبل، وسيعود بعدها بان سوك إلى «الإمبراطور»، خصوصاً أن عقده يمتد حتى نهاية الموسم، علماً أن الوصل يتكفل بجزء من راتب اللاعب الكوري مع فريق موانغتونج.