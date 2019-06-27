مدينة دبي الرياضية تستحوذ على نادي الفرسان العرب للرغبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مدينة دبي الرياضية، أمس، عن عملية دمج نادي نسور دبي للرغبي، ونادي الفرسان العرب، لتشكل منصّة متكاملة لمحبي رياضة الرغبي من مختلف المستويات والفئات العمرية، وتعزيز حضورها على مستوى الدولة والمنطقة، ليكون ثالث أكبر نادي للرغبي في المنطقة.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة دبي الرياضية، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين في مدينة دبي الرياضية، واتحاد الإمارات للرغبي، والمديرين من نادي نسور دبي للرغبي، ونادي فرسان العرب.

وقال الأمين العام لاتحاد الإمارات للرغبي، قيس الظالعي، الذي أشرف على تفاصيل عملية الدمج: «سيوفر النادي الجديد فرصة مميزة وتجربة استثنائية لكل الأشخاص المعنيين من موقعه في المتنزه الرياضي عالي الجودة».

وأضاف الظالغي: «تعدّ عمليات الدمج دليلاً على النمو الذي تشهده أندية الرغبي في الإمارات، على الرغم من الضغوط المالية التي تواجه العديد من أندية الرغبي في السوق الحالية، كما يؤكد اتحاد الإمارات للرغبي أن هذه الخطوة محورية نحو مستقبل مشرق لكل عشاق الرياضة».

وقال المدير المالي في مدينة دبي الرياضية، فيجاي ساجانهار: «يُعدّ هذا الاندماج دليلاً على التزام مدينة دبي الرياضية بتعزيز حضور رياضة الرغبي في دولة الإمارات، وانطلاقاً من قدرة الرياضة على توحيد الشعوب والثقافات، وتأتي عملية الدمج هذه تأكيداً على مكانة الرغبي الراسخة في المجتمع، الذي يلتزم بتوفير موطن طويل الأمد لكل اللاعبين من مختلف الأعمار والمستويات».

وتضم ألوان النادي الجديد، الذي لا يحمل اسماً بعد، اللونين الأخضر والبرتقالي الخاصة بكل من الناديين السابقين. وسيشارك في كل مستويات دوري اتحاد الإمارات للرغبي، كما سيضم مجموعة كاملة من اللاعبين الأشبال والناشئين. وسيتمتع أعضاء النادي الجديد بكل المزايا الاجتماعية في المجمع الرياضي، مثل الدخول إلى غرف الفرق والصالات الرياضية ومضمار الجري والمرافق الداخلية، ما يتيح تجربةً متميزة لكل الأعضاء.

وتأسس نادي الفرسان العرب للرغبي عام 2008، على يد نيل ولويس بالمرـ اللذين كانا من القوى الرئيسة المؤثرة في مشهد رياضة الرغبي في الإمارات، حتى وفاة نيل عام 2015. وسعياً منها للحفاظ على إرث نيل، عملت لويس بشجاعة للإبقاء على عمل النادي، الذي يضم نحو 350 عضواً، واتخذ من المجمع الرياضي في مدينة دبي الرياضية مقراً مؤقتاً له منذ عام 2011. وفي تعليقها على الإرث الذي يتمتع به نادي الفرسان العرب، قالت لويس بالمر: «أفخر اليوم أن أكون جزءاً من عملية الاندماج، التي تأتي في إطار مساعينا الهادفة إلى توفير مقر دائم للنادي في دولة الإمارات، وصون الإرث الذي ثابرنا للحفاظ عليه».

كما تأسس نادي نسور دبي في عام 2016، ويضم نحو 200 عضو، وهو نادي الرغبي الوحيد في الإمارات الذي يمتلك ملعباً خاصاً، ما يجعل من عملية الدمج خطوة فاعلة وضرورية، لاسيما في ظل التزام مدينة دبي الرياضية بتعزيز حضور رياضة الرجبي في الدولة، وجعل المجمع الرياضي الوجهة الأساسية لعشاقها.

- النادي الجديد يحمل اللونين الأخضر والبرتقالي، وسيشارك في كل مستويات الدوري.