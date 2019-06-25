خليل غانم: البقاء في «المحترفين» طموح خورفكان بعد 11 سنة هواة

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

كشف رئيس شركة كرة القدم في نادي خورفكان، خليل غانم، أن الهدف الرئيس لفرقة «النسور» هو تحقيق البقاء في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، مؤكداً أنه لا يمكن رفع مستوى التطلعات إلى أبعد من ذلك في الموسم الأول الذي يلي 11 سنة من اللعب في دوري الهواة، لكن شركة كرة القدم وضعت في تصوراتها تقديم مستويات فنية تعكس تاريخ ومكانة مدينة خورفكان في جميع الجوانب، ومنها الجانب الرياضي.

وقال خليل لـ«الإمارات اليوم»: «علينا أن نكون واقعيين، وأن نتعامل في تطلعاتنا بالمنطق في الموسم المقبل، وسنرفع سقف التطلعات في المواسم التالية»، مؤكداً أن النادي يحظى بدعم كبير من مجلس الشارقة الرياضي، وستعمل شركة كرة القدم في النادي على استثمار ذلك لبناء فريق قوي قادر على خوض منافسات دوري الخليج العربي بشكل طيب، وإسعاد جمهور «النسور» من داخل مدينة خورفكان وخارجها.

وتابع: «هدفنا الأساسي مواصلة بناء الفريق كمحطة أولى، وبما ينعكس مستقبلاً على دعم الكرة الإماراتية، بحيث تستعيد خورفكان قدرتها على استكشاف المواهب الكروية وتطويرها لتأخذ مكانها في المنتخبات الوطنية»، مشدداً على أن الهدف الحالي هو المشاركة الإيجابية في دوري الأضواء، وتحقيق البقاء، على أن تأخذ بقية التطلعات طريقها إلى التنفيذ مستقبلاً.

وأضاف: «لكي ننجح نتطلع لدعم كل أطياف مجتمع مدينة خورفكان من اللاعبين والإدارات السابقة والجمهور لدور داعم معنوياً، وبما يسهم في النجاح».

وبخصوص أسلوب العمل خلال الفترة المقبلة، قال غانم «سيكون هنالك تعاون كامل مع الجهاز الفني في اتخاذ القرارات الفنية، وسنعمل على تلبية احتياجاته من خلال توفير اللاعبين في المراكز التي يطلبها، بحيث تتم تهيئة مناخ عامل يساعده على الإبداع»، وفضّل خليل غانم عدم التطرق إلى جنسية المحترفين الأجانب، الذين سيتم التعاقد معهم بانتظار ما ستؤول إليه الاجتماعات الفنية.

يذكر أن خورفكان تأهل إلى «المحترفين» بعدما حصل على المركز الأول بطلاً لدوري الهواة، متفوقاً بفارق نطقة واحدة فقط عن حتا الذي تأهل ثانياً.