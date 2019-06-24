جامعة الشارقة ونادي الدفاع عن النفس يبرمان اتفاقية لتوسيع ممارسة الرياضة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلنت جامعة الشارقة ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عن إبرام اتفاقية للتعاون الرياضي المشترك بين الجانبين، تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي وتهدف لممارسة الرياضة في صفوف الطلبة وذوي الكادرين التدريسي والتوظيفي للجامعة في رياضات الدفاع عن النفس وتم الاعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم امس في المقر الرئيسي للجامعة وقعها عن جامعة الشارقة مديرها الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، ورئيس النادي أحمد عبدالرحمن العويس، وتقدم الجانبان باسمى ايات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ( حفظه الله ورعاه) للدعم اللامحدود والرعاية الكريمة.

وأكد مدير جامعة الشارقة بان سموه يوجه إلى توفير عدد من المنح الدراسية سنويا للطلاب المتميزين رياضيا، مثنيا على التعاون مع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبما يدعم مسيرة الجامعة في الحفاظ على تفوقها الرياضي في المحافل الرياضية.

بالمقابل اثنى احمد عبدالرحمن العويس على التعاون الكبير لجامعة الشارقة بالمساهمة بنشر رياضات الدفاع عن النفس متطلعا الى ان تكون مركزا مميزا لنشرها في صفوف الطلبة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الأنشطة الرياضية بالجامعة، وتبادل الخبرات والمعلومات الإدارية والفنية لكل من الطرفين، ودعوة كل طرف للآخر في الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والفعاليات، والتعاون في تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات المتخصصة، وزيادة أعداد الممارسين لرياضات الدفاع عن النفس في الكاراتيه والتايكوندو والجودو والجوجيتسو في امارة الشارقة ونشر ثقافة ممارستها، و الاستفادة من المنشآت والمرافق الرياضية التي يتمتع بها كل جانب و رعاية الموهوبين والوصول بهم إلى منصات التتويج العالمية، وجعل الرياضة أسلوب حياة.

وفي إطار تلك الاتفاقية تقوم جامعة الشارقة بتخصيص صالة رياضية، والإشراف الإداري عليها وعلى اللاعبين من قبل الجامعة، بينما يتولى نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس توفير مدربين مؤهلين ومعتمدين برياضات الدفاع عن النفس،وإعداد الخطط والبرامج الفنية لكل رياضة ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج، ورعاية الموهوبين من اللاعبين ودعم وصولهم إلى منصات التتويج العالمية.

وجرت مراسيم التوقيع على الاتفاقية بحضور نائب رئيس النادي احمد سعيد الجروان وعضو مجلس الادارة طارق جمعة السويدي، ومدير الفرق الرياضية عبد العزيز الحمادي و السكرتير التنفيذي بالنادي محمود لطفي، ونائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور الصديق أحمد الشيخ، ومدير مكتب التعاون المجتمعي بجامعة الشارقة مالك المهداوي، ومسؤول النشاط الرياضي بالجامعة صلاح طاهر العامري وعدد من الأساتذة والطلاب.