منتخب المواي تاي يحصل على حزام بطولة النخبة الدولية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عادت إلى الدولة أول من أمس، بعثة المنتخب الوطني للمواي تاي بعد المشاركة في بطولة النخبة الدولية في نسختها الثانية، التي أقيمت بالعاصمة التونسية، بمشاركة 26 لاعباً من نخبة لاعبي المواي تاي يمثلون 15 دولة هي: الإمارات والأردن والسعودية والجزائر والبحرين ومصر والمغرب وسورية والعراق وليبيا وفلسطين والسودان واليمن وموريتانيا وتونس البلد المضيف.

ونجح المنتخب الوطني في الحصول على حزام بطولة النخبة في وزن تحت 71 كغم عن طريق اللاعب أمين المعتصم، بعد مواجهة اللاعب العراقي أكرم مناحي في مباراة قوية ومثيرة.

وأكد نائب رئيس اتحاد اللعبة ياسر الساعدي، في تصريحات صحافية، أن «الإنجاز الذي تحقق في بطولة النخبة يمثل مرحلة مهمة في مسيرة الاتحاد، ما يجعلنا حريصين على بذل المزيد من الجهد والعطاء بما يضمن إظهار الوجه المشرق لرياضة الإمارات للمواي تاي في المحافل العربية والإقليمية والدولية كافة».