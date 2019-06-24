عموري في تدريبات الهلال استعداداً للموسم الجديد

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكد وكيل أعمال لاعب فريق الهلال السعودي، عمر عبدالرحمن، أن عموري سينضم إلى تدريبات الهلال استعداداً للموسم الجديد، في ظل سريان عقده مع النادي حتى منتصف أغسطس المقبل، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن اللاعب لم يتلقّ أي عرض من الهلال لتجديد عقده أو من نادي العين لعودته.

وقال وكيل عموري نادر المرزوقي، في تصريحات صحافية نشرتها صحيفة «الرياضية» السعودية، أمس، إن لدى اللاعب رغبة كبيرة في الاستمرار مع فريق الهلال موسماً آخر، وأضاف: «إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها عموري في بداية الموسم، حرمته إكمال الموسم مع فريقه».

وأكد المرزوقي: «عموري سينضم إلى قائمة الهلال مع انطلاقة مرحلة الإعداد، المقررة يوم الجمعة المقبل، في ظل سريان عقده مع إدارة نادي الهلال حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، وأوضح وكيل اللاعب أنهم لم يتلقوا أي عرض من العين لطلب عودة عموري في الموسم المقبل».