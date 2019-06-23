فحوصات طبية للاعبي المنتخب استعدادا لتصفيات مونديال 2022

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

بحث الجهاز الإداري للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، بمقر اتحاد الكرة في دبي، التحضيرات الإدارية الخاصة بالمرحلة المقبلة للمنتخب استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق في سبتمبر المقبل، علما أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك اختار 27 لاعبا في القائمة الجديدة.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي "تم خلال الاجتماع الوقوف على آخر الترتيبات المتعلقة بالمعسكر الخارجي للمنتخب الذي سيقام في مدينة سالزبورغ النمساوية للفترة من 13 إلى 22 يوليو المقبل، حيث تقرر أن يسبق السفر تجمع داخلي بدبي يوم 12 يوليو لإجراء الفحوصات الطبية للاعبين تحت إشراف الكادر الطبي للمنتخب بالتنسيق مع اللجنة الطبية بالاتحاد".

وتم خلال الاجتماع أيضا استعراض كافة الاحتياجات الخاصة بالمعسكر ومتطلبات الجهاز الفني والطبي واللاعبين وكذلك الجوانب اللوجستية.

حضر الاجتماع عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، مشرف المنتخب الدكتور حسن سهيل ومدير المنتخب إسماعيل راشد والمسؤول الإعلامي للمنتخبات الوطنية سالم النقبي ورئيس قسم دعم المنتخبات الوطنية حسان فهد.