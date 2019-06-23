انطلاق بطولات آسيا الفردية للشطرنج في أوزبكستان بمشاركة «الفار»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، هشام الطاهر، بطولات آسيا الفردية لطلاب المدارس للشطرنج في مدينة طشقند عاصمة جمهورية أوزبكستان، بحضور وزير الرياضة الأوزبكستاني، تيمور باهدور، ورئيس منطقة شمال ووسط آسيا، حسين تورديالييف، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 20 دولة آسيوية، وتستمر منافسات البطولة حتى يوم 29 يونيو الجاري.

وأكد هشام الطاهر أن الاتحاد الآسيوي يولي أهمية خاصة لبطولات الفئات العمرية، لأنها أمل المستقبل المشرق للشطرنج الآسيوي، من أجل الحفاظ على الصدارة الآسيوية للشطرنج العالمي.

وقد اختتمت، مساء أول من أمس، فعاليات بطولات آسيا الفردية لطلاب المدارس للشطرنج السريع للفئات العمرية تحت: 7 و9 و11 و13و 15 و17 للذكور والإناث.

حيث قام أمين عام الاتحاد الآسيوي للشطرنج بتتويج الابطال في مختلف الفئات.

وشهدت أحداث بطولة آسيا لطلاب المدارس للشطرنج السريع لجوء المنظمين إلى تقنية VAR، المتبعة في مباريات كرة القدم، في بطولة تحت سبع سنوات إناثاً، حيث تقام مباريات الشطرنج السريع دون تسجيل للنقلات طبقاً للقانون، وقد قامت لاعبة كازاخستان (أمان زهول) بأداء نقلة غير قانونية بالوزير، ولكن لم يلاحظها الحكم ولا اللاعبة المنافسة، وعندئذ قرر رئيس الحكام الرجوع إلى تقنية إعادة فيديو المباراة بالحركة البطيئة، ليتم اكتشاف خطأ نقلة لاعبة كازاخستان التي خسرت المباراة ليتم تتويج لاعبة بنغلاديش (واريسا) بالمركز الأول والميدالية الذهبية.