رسمياً.. إشهار رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت الهيئة العامة للرياضة قراراً رسمياً بإشهار رابطة الأندية المحترفة، وذلك خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الهيئة برئاسة محمد خلفان الرميثي، وحضور الأمين العام سعيد عبدالغفار، والذي أقيم بمقر الهيئة في دبي. وأعلنت الهيئة في بيان صحافي أن قرار الإشهار جاء بعد استيفاء الرابطة للاشتراطات واجبة التنفيذ لعملية الإشهار، التي وضعتها اللجنة المكلفة بالتأسيس التي ضمت فريقاً من خبراء الهيئة العامة للرياضة واتحاد الإمارات ولجنة المحترفين.

وأكدت الهيئة: سبق إشهار الرابطة عقد ورش عمل واجتماعات بالتعاون مع الهيئة واتحاد الكرة والرابطة، لمناقشة الجوانب المتعلقة بتأسيس رابطة تتوافق مع النظم العالمية والتوجهات الدولية.

وكان اتحاد الكرة تقدم بطلب إلى الهيئة لإشهار الرابطة بمسماها الجديد بدلاً من المسمى السابق لجنة دوري المحترفين. يذكر أن مراحل تأسيس الرابطة استغرقت قرابة سبعة أشهر من المناقشات والاجتماعات المتبادلة، وتم وضع اللوائح الخاصة بالاعتماد بما يتوافق مع أحكام القواعد الدولية والسيادة الوطنية والمعايير المتفق عليها من قبل اتحاد الكرة، وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل خروج الرابطة بشكل قانوني لا يخالف القواعد الوطنية والدولية.