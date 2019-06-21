خميس علي: دبا الحصن داعم للمدرب المواطن

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، خميس علي خصاو، أن ناديه حريص على دعم الكوادر المواطنة لكي تأخذ فرصتها بالعمل في الوسط الرياضي، وذلك بعد تعاقد النادي مع المدرب المواطن، سليمان حسن البلوشي، لتدريب الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تم التعاقد مع الكادر التدريبي المرافق للمدرب سليمان البلوشي أيضاً، لدعم تطلعاته وتطلعاتنا إلى النجاح، وهما مدربان مواطنان أيضاً، لمساعدة البلوشي، وهما عارف الشحي، ومدرب الحراس يوسف المنصوري، فيما تم التعاقد مع المدرب المساعد كاسيكا من زيمبابوي، ما يؤكد اهتمام النادي بدعم الكفاءات المواطنة».

وأضاف «كنا نتابع أسلوب عمل المدرب سليمان البلوشي منذ فترة طويلة، وهو مدرب له ثقله، وإمكاناته الفنية مميزة، وقد نجح مع مصفوت والحمرية، ونتطلع إلى النجاح المقبل مع دبا الحصن».

وبخصوص المعسكر المقبل، قال خميس خصاو: «على الأرجح سيكون في صربيا».

البلوشي نجح مع

مصفوت والحمرية

ويتطلع إلى النجاح

مع دبا الحصن.