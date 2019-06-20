منتخب الإمارات لسيدات كرة القدم ينهي معسكرا ناجحا في جورجيا

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

اختتم المنتخب الوطني الأول للسيدات في كرة القدم معسكرا خارجيا في العاصمة الجورجية تبليسي وذلك خلال الفترة من الثالث عشر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة، إذ خاض المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخب جورجيا للسيدات، خسر في الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف وفي الثانية بهدفين مقابل هدف.

من جهتها أكدت مدربة المنتخب الوطني للسيدات في كرة القدم حورية الظاهري أن المعسكر على الرغم من قصر فترته حقق نجاحا فنيا جيدا من خلال تحقيقه للأهداف التي تم وضعها من الجهاز الفني للمنتخب.

وقالت الظاهري في تصريح للموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم "بغض النظر عن نتيجة المباراتين الوديتين اللتين خاضهما المنتخب مع منتخب جورجيا فقد شكلت المواجهتين تجربة ناجحة وجيدة مع منتخب يتمتع بالخبرة الجيدة والمهارة والتجانس ويمثل أحد المنتخبات المتطورة في القارة الأوروبية".

وأضافت الطاهري "لقد ضمت تشكيلة المنتخب لاعبات من أعمار مختلفة وتم تصعيد عدد من اللاعبات من المنتخبات العمرية للمنتخب الأول لإكسابهن الثقة والعمل على تطوير قدراتهن ومهاراتهن في أعمار صغيرة من خلال الزج بهن في مثل هذه المباريات والتعايش مع أجواء المعسكرات الخارجية".

وأشارت الظاهري الى أن المعسكر الجورجي كان فرصة جيدة للجهاز الفني للوقوف على مستوى اللاعبات البدني والفني استعدادا للاستحقاقات المقبلة.