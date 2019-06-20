رفض شكوى نادي الإمارات في واقعة «الغمزة» لعدم وجود أدلة

المصدر: منصور السندي - دبي

قرّرت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها أمس، بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، بالإجماع رفض الشكوى المقدمة من نادي الإمارات ضد كل من نادي شباب الأهلي والفجيرة وحارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر، ولاعب شباب الأهلي لوفانور، ولاعب الفجيرة المحترف البرازيلي فيرناندو غابرييل، بشأن واقعة شريط الفيديو الذي تم تداوله أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مباراة شباب الأهلي والفجيرة ضمن الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي.

وقال عضو اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان رشود الزيودي، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع الذي استمر لنحو ساعتين، إن «نادي الإمارات لم يقدم للجنة الأدلة الكافية التي تثبت صحة شكواه»، مشيراً إلى أنه «يحق لنادي الإمارات التقدم بطعن إلى لجنة الاستئناف ضد قرار لجنة الانضباط خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار». وأضاف الزيودي: «الأصل في مثل هذه القضايا الجزائية براءة الذمة وأن أي فعل مباح إلا إذا ثبت عكس ذلك، ومن يدعي هناك تآمر للتأثير في نتيجة المباراة مثلما قال نادي الإمارات، فإن عليه أن يثبت ذلك وهو ما لم يفعله النادي».

وأوضح «اللجنة استمعت في الجلسة الأولى إلى إفادات الأطراف المعنية بالشكوى من خلال الاستجواب الذي تم معها، ما مكن أعضاء اللجنة من الاطلاع أكثر على حيثيات القضية ولم يجدوا ما يثبت أن هناك تآمراً من قبل الأطراف المشكو ضدها».

وتُعد جلسة، أمس، الثالثة للنظر في القضية بعدما قرّرت لجنة الاضباط خلال جلستها الأولى التي عقدت يوم 28 مايو الماضي، استدعاء الأطراف المعنية في هذه الشكوى للاستماع إلى أقوالها، علماً أن لجنة الانضباط كانت قد طلبت من لجنة دوري المحترفين مدها بشريط الفيديو الخاص بالمباراة، إذ قامت بمشاهدته خلال الجلسة السابقة تمهيداً قبل صدور القرار النهائي.

وتابع الزيودي «لجنة الانضباط استطاعت أن تحسم القضية خلال ثلاث جلسات نظراً إلى كون مثل هذه القضايا لا تحتمل التأجيل لما فيها من مصالح لأطراف متعددة، وبالتالي كان لزاماً على اللجنة أن تصدر قرارها النهائي خلال ثلاثة أسابيع من بدء النظر فيها، خصوصاً أنها آخر قضية خلال الموسم المنصرم ولا توجد لدينا أي قضية مرحلة للموسم المقبل، إذ بلغت نسبة الإنجاز في القضايا المرفوعة إلى لجنة الانضباط نسبة 100%».

وكانت مباراة شباب الأهلي والفجيرة ضمن الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي قد انتهت بفوز الفجيرة 3-1، وضمن بذلك الفجيرة البقاء ضمن فرق دوري الخليج العربي، بعدما كان مهدداً بالهبوط الى دوري الدرجة الأولى، في حين تسببت خسارة فريق الإمارات أمام فريق الشارقة في الجولة الأخيرة للدوري في هبوطه رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى.