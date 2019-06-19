الشحات لـ"العيناوية": شكراً لدعمكم يا مشجعي الزعيم العالمي

المصدر: العين- الإمارات اليوم

خرج لاعب فريق العين السابق والأهلي المصري حاليا، حسين الشحات عن صمته وبعث برسالة شكر لجماهير فريق العين لدعمها له عقب قرار مدرب فريق الوحدة السابق والمنتخب المصري، المكسيكي خافيير آغيري عدم استدعاءه للقائمة النهائية لمنتخب "الفراعنة" التي ستشارك في نهائيات أمم افريقيا الحالية التي ستقام في مصر.

وقال الشحات في الرسالة عبر حسابه الشخصي "تويتر": "جمهور الزعيم مش لاقي كلام اقولوا ليكم انتو ناس محترمه جدا ربنا يديم المحبه بينا دايما بإذن الله شكرا لدعمكم ليا دايما جمهور الزعيم العالمي ".

وكانت جماهير فريق العين اطلقت "هاشتاغ" في موقع تويتر تحت أسم #الشحات_منا_وفينا وذلك لدعم اللاعب بسبب عدم استدعائه لقائمة المنتخب المصري، ولعب المصري حسين الشحات مع فريق العين لمدة سنة كاملة حقق خلالها مع الفريق ثنائية الدوري والكأس بجانب وصافة كأس العالم للأندية.