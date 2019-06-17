موسم «فورمولا إي» ينطلق من الدرعية

المصدر: الرياض - الإمارات اليوم

أعلنت «الفورمولا إي» انطلاق الموسم السادس من سباقات «أي بي بي» و«أف أي إي» و«فورمولا إي» من الدرعية بالمملكة العربية السعودية يومي 22 و23 نوفمبر المقبل، وهي امتداد للشراكة الموقعة بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة و«فورمولا إي» وتستمر لمدة 9 أعوام مقبلة.

وكشف المجلس العالمي لرياضة المحركات التابع للاتحاد الدولي للسيارات في اجتماعه الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، عن تفاصيل برنامج الموسم السادس من «أي بي بي» «إف أي إي» فورمولا إي، الذي سينطلق 22 نوفمبر المقبل في الدرعية، ضمن 14 جولة تقام في 12 مدينة في أربع قارات حول العالم.

وكانت الهيئة العامة للرياضة في المملكة قد استضافت في ديسمبر 2018 سباق «السعودية للفورمولا إي - الدرعية 2018»، ضمن الجولة الافتتاحيّة للموسم الخامس لسباق الاتحاد الدولي للسيارات «فورمولا إي ايه بي بي».