رئيس الدولة يستقبل وفد شركة «إثارة».. أفضل منظم لسباقات الفورمولا 1 لعام 2025

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفد شركة «إثارة» المنظمة لـ«سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1» في أبوظبي، بمناسبة حصولها على لقب أفضل منظم لسباقات الفورمولا 1 لعام 2025.

وهنأ سموه وفد الشركة، مؤكداً أهمية دور الشركات الوطنية في الإسهام في تعزيز ريادة دولة الإمارات ومكانتها وجهة عالمية متميزة في تنظيم كبرى الفعاليات واستضافتها وترسيخ تنافسيتها في العالم بما تمتلكه من خبرات وإمكانات تنظيمية وفق أعلى المعايير العالمية.

كما أثنى سموه، خلال اللقاء، على الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع الحيوي وما تتمتع به من خبرات ومؤهلات تسهم في الارتقاء بأدائه وتعزيز تنافسيته، مؤكداً أن هذا القطاع يمثل إحدى الركائز المهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات.

من جانبه، أعرب وفد «إثارة» عن شكره وتقديره لدعم سموه قطاع صناعة الفعاليات، وتمكين الكوادر الوطنية من الإسهام في قيادته وتعزيز تنافسيته العالمية.

وقد حققت الشركة المتخصصة في قطاع الترفيه وإدارة الفعاليات العالمية مستويات قياسية في أعداد الحضور الجماهيري لمنافسات الفورمولا 1 وفعالياته المصاحبة.

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.