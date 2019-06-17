«الشارقة للشطرنج» يدعم نادي كلباء بمدرب

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

أعلن نادي الشارقة للثقافة والشطرنج عن دعم نادي اتحاد كلباء بمدرب على مستوى عال، بعد قرار الأخير إدخال لعبة الشطرنج ضمن أنشطته.

وقال نادي الشارقة للثقافة والشطرنج في بيان رسمي له: «زار وفد من النادي نادي اتحاد كلباء لتقديم خبراته في هذا المجال، وتقرر دعم النادي بالتجهيزات اللازمة للعبة، وتخصيص مدرب على مستوى عال للعمل على بناء قاعدة شطرنجية من أبناء كلباء والمناطق التابعة لها». وأشاد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بتجاوب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كلباء بإدخال اللعبة ضمن أنشطة نادي اتحاد كلباء خلال هذا الموسم، والذي يؤكد على قناعتهم بأهمية رياضة الشطرنج لخلق جيل من أبناء المنطقة قادر على المنافسة في الرياضات الذهنية والفردية.