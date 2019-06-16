العين يقضي عيد الأضحى في النمسا ويخوض 6 وديات‎

المصدر: العين-الإمارات اليوم

أعلن مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، مطر الصهباني والذي قام بجولة ميدانية للوقوف على متطلبات واحتياجات معسكر الفريق الخارجي أخيراً، اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق الأول والمقرر إقامته في النمسا خلال الفترة من 18 يوليو وحتى 13 أغسطس يخوض خلالها 6 مباريات ودية وذلك وفقاً لرؤية الكرواتي، إيفان ليكو المدير الفني للعين، مشيراً إلى أن الفريق سيقضي إجازة عيد الأضحى المبارك في المعسكر على أن يعود بعدها للدولة لاستكمال برنامجه الإعدادي.

وذكر الصهباني للموقع الرسمي لنادي العين أن مدرب الفريق اطلع على البرنامج الأولى وأجرى بعض التعديلات الجوهرية قبل أن يحدد عدد وتواريخ المباريات الودية المطلوبة، خلال المرحلتين الأولى والثانية.

وأوضح مدير فريق العين أن اللاعبين سيستهلون الإعداد للموسم الجديد بالتجمع الداخلي يوم السادس من شهر يوليو المقبل والذي يبدأ بالفحوصات الطبية حتى العاشر من الشهر نفسه الموعد المحدد للانخراط في الحصص التدريبية الداخلية والتي تستمر إلى السادس عشر من ذات الشهر على أن يحصل الفريق على راحة لمدة يومين قبل مغادرة بعثة الفريق إلى مقر معسكره الخارجي في النمسا يوم الثامن عشر من يوليو القادم.

وأشار إلى أن الفريق سيبدأ المرحلة الأولى بمباراتين يومي 21 يوليو و26 من ذات الشهر، أمام فريقي درافوغراد المنتمي لدوري الدرجة الثانية السلوفيني وفريق نادي مورا من الدوري السلوفيني الممتاز على يستهل المرحلة الثانية بمواجهة فريق نادي بريشيا الإيطالي المنتمي لدوري الدرجة الأولى في الخامس من شهر أغسطس المقبل وأما المباراة الرابعة فستكون أمام فريق نادي فاردار من فرق الدوري المقدوني الممتاز على أن يتم تحديد المباراتين الأخيرتين والمقررتين أمام فرق من دوريات الدرجة الأولى خلال الأيام القادمة.