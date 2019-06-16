حمد علي: دورينا أشبه بمسرحية دون جمهور

المصدر: منصور السندي - دبي

وصف الحكم الدولي في كرة القدم، حمد علي يوسف، دوري الخليج العربي بأنه أشبه بمسرحية دون جمهور، نظراً لغياب المشجعين عن المدرجات، مقارنة بالدوريات الأخرى، التي تحظى بحضور جماهيري كبير، مثل الدوري السعودي، مضيفاً: رغم أنه في البداية كان ضد تطبيق تقنية الحكم الفيديو (الفار) في الدوري الإماراتي، وأنه مع اعتماد قاضي الملعب على ثقته بنفسه وقدراته كحكم، فإن «الفار» ساعدت على تقليل الأخطاء التحكيمية بنسبة تراوح بين 90 و95%.

وقال حمد علي يوسف، لـ«الإمارات اليوم»، إنني «راضٍ عن المستوى التحكيمي الذي قدمته الموسم الماضي، وأعتبر كل المباريات صعبة، وأعمل دائماً كحكم على إعطاء كل فريقه حقه».

ووصف الموسم الكروي المنصرم بأنه الأفضل بالنسبة له كحكم، نظراً لكونه بشهادة الكثيرين في الوسط الرياضي والمختصين قدم أداء تحكيمياً مميزاً، لافتاً إلى أنه أدار 19 مباراة في دوري الخليج العربي، أبرزها شباب الأهلي والعين التي شهدت ثلاث حالات طرد، ومباراة الشارقة والوحدة في الجولة 25، التي حسمت نتيجتها لقب الدوري لصالح الشارقة، فضلاً عن قيادته المباراة النهائية في كأس رئيس الدولة بين شباب الأهلي والظفرة.

واعتبر حمد علي يوسف أنه وصل إلى مرحلة النضج التحكيمي، بجانب أن الخبرة التي اكتسبها خلال السنوات الماضية، ساعدته كثيراً في التعامل مع المباريات المختلفة التي يقوم بإدارتها..

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