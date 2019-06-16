«الانضباط» تتسلم المذكرات الختامية في واقعة «الغمزة» اليوم

المصدر: منصور السندي - دبي

تتسلم لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم من الأطراف المعنية، اليوم، المذكرات الختامية المتعلقة بواقعة ما يعرف بـ«الغمزة»، تمهيداً للفصل في الشكاوى المقدمة من نادي الإمارات ضد ناديي شباب الأهلي والفجيرة، وحارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر، ولاعب الفجيرة المحترف البرزايلي فيرناندو غابرييل، بداعي وجود تلاعب في نتيجة مباراة فريقي شباب الأهلي والفجيرة ضمن الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي، علماً بأن نادي الإمارات طلب أيضاً من لجنة الانضباط ضم لاعب شباب الأهلي لوفانور، وكذلك حكم مباراة شباب الأهلي والفجيرة إلى قائمة الأطراف المشكو ضدها في هذه الواقعة، إذ حددت اللجنة الاربعاء المقبل موعداً للحكم في هذه القضية.

وحددت لجنة الانضباط خلال اجتماعها الأخير برئاسة المستشار سعيد الحوطي الساعة الثانية ظهر اليوم الأحد موعداً أخيراً لتسلم المذكرات الختامية من الأطراف المعنية في هذه القضية، ويطالب نادي الإمارات باعتبار نادي الفجيرة خاسراً نتيجة المباراة 3-صفر، وتوقيع عقوبة انضباطية بحق نادي شباب الأهلي، وكذلك عقوبة انضباطية بحق كل من ماجد ناصر وفيرناندو ولاعب شباب الأهلي لوفانور، فضلاً عن تقديم شكوى أيضاً ضد حكم المباراة بجانب المطالبة بتثبيت بقاء نادي الإمارات ضمن فرق دوري الخليج العربي احتياطياً، واعتماد هبوط نادي الفجيرة إلى دوري الدرجة الأولى.