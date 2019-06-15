كاراتيه الإمارات يعسكر في الوصل استعداداً لـ «آسيوية طشقند»

المصدر: جوني جبور - دبي

دشن منتخب الكاراتيه، أمس، معسكره الداخلي في نادي الوصل، ضمن استعداداته للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند خلال الفترة من 15 وحتى 21 يوليو المقبل.

ويضم معسكر المنتخب الممتد حتى العاشر من الشهر المقبل، سبعة لاعبين، بداية مع حوراء العجمي المشاركة في آسيوية طشقند ضمن منافسات فردي سيدات الكوميتيه لوزن تحت 55 كيلوغراماً، بجانب كل من اللاعبين أحمد سالم، وحماد الغفلي، في منافسات فردي كوميتيه رجال لوزني تحت 67 و60 كيلوغراماً، بالإضافة إلى ثلاثي الكاتا الجماعي مروان المازمي، وأمين العوضي، وخلف العبار، وانتهاءً باللاعب الشاب عبدالله عقيل الذي رشح كلاعب احتياطي في المنتخب.

وأكد الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه، حميد شامس، أن معسكر الوصل الذي يمتد حتى سفر البعثة، يمثل امتداداً لمراحل إعداد سابقة، بهدف رفع جهوزية اللاعبين قبيل الاستحقاق الآسيوي المانح لنقاط تصنيفية نحو التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال شامس لـ«الإمارات اليوم»، إن: «المعسكر الحالي، يمثل المحطة النهائية من تجمعات عديدة خضع لها اللاعبون منذ بداية 2019 بهدف الإعداد للبطولة الآسيوية، هذا بالإضافة إلى محطات أخرى شارك فيها اللاعبون في بطولات محلية وعالمية».

وأوضح: «الكاراتيه من الألعاب التي تحتاج من اللاعب إلى البقاء بصورة مستمرة في حالة تنافسية، وذلك بهدف الحفاظ على استمرارية جهوزيته من الناحية البدنية، بجانب قياس مدى التطور على مهاراته الفنية، سواء في منافسات الكوميتيه أو الكاتا، ليحرص الاتحاد على وضع خطط إعداد طويلة الأمد بهدف بلوغ الجهوزية المطلوبة قبل الاستحقاق الآسيوي، والتي جاءت متكاملة مع المشاركة المستمرة للاعبين واللاعبات في البطولات المحلية، وكان آخرها كأس صاحب السمو رئيس الدولة نهاية الشهر الماضي، بالإضافة إلى الدفع بهم للمشاركة في بطولات عالمية بحجم الدوري العالمي (البريميرليغ) الذي استضافته الدولة في فبراير».

وأضاف: «تمثل بطولة طشقند محطة مهمة لكونها تمنح نقاطاً تصنيفية مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، خصوصاً أن هذه البطولة تأتي قبل ثلاثة أشهر من استحقاق بطولة العالم التي تستضيفها تشيلي أكتوبر المقبل».

وعن الحظوظ الإماراتية في بطولة أوزباكستان، قال شامس: «المنافسات ستكون صعبة للغاية في ظل اقتراب العرس الأولمبي، إلا أننا نملك حظوظاً قوية لحصد نقاط تصنيفية مهمة، خصوصاً عبر لاعبنا مروان المازمي الذي سيشارك في فردي الكاتا، بجانب مشاركته مع زملائه أمين العوضي وأحمد العبار في الكاتا الجماعي».

واختتم: «يملك كاراتيه الإمارات العديد من الإنجازات على الساحة الآسيوية ومن ضمنها لاعبون موجودون في المنتخب الحالي، ونتطلع في نسخة 2019 إلى العودة مجدداً للمنافسة على منصات التتويج القاري، رغم الصعوبات التي يفرضها ضعف ميزانية الاتحاد التي تجعل من المشاركات الخارجية غاية في الصعوبة».