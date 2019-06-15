هولندا وألمانيا مقصد أندية دوري الخليج العربي في الصيف

المصدر: أحمد طارق - دبي

سيطرت هولندا وألمانيا على اختيارات أندية دوري الخليج العربي، لإقامة معسكراتها الإعدادية استعداداً للموسم المقبل 2019-2020، بعدما اختارت أربعة أندية أن تستعد للموسم الجديد في ألمانيا، وأربعة أندية أخرى فضّلت هولندا.

وستستضيف خمس دول معسكرات أندية دوري الخليج العربي، استعداداً للموسم المقبل، هي: ألمانيا وهولندا والنمسا وإسبانيا وصربيا، إذ استمرت قارة أوروبا هي الوجهة المفضلة لجميع الأندية، بسبب الأجواء المعتدلة التي تتميز بها في شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وستشهد هولندا استضافة معسكر حامل لقب دوري الخليج العربي، الشارقة، بعدما أعلنت شركة الكرة في «الملك» عن بدء الاستعداد للموسم المقبل بإقامة تجمع داخلي في السابع من يوليو المقبل، على أن تسافر بعثة الفريق الأول إلى هولندا في 20 من الشهر نفسه.

أما ثاني الأندية التي ستسافر إلى هولندا، فهو الوحدة، الذي تعاقد أخيراً مع المدرب الهولندي موريس شتاين، خلفاً لمواطنه هينك تين كات، إذ اتفق شتاين مع شركة «العنابي» لكرة القدم على أن يقام المعسكر الإعدادي للفريق بداية من 25 الجاري ولمدة شهر، على أن يخوض «صاحب السعادة» ست مباريات ودية، في البلد الفائز الأسبوع الماضي بوصافة بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسار على الدرب نفسه نادي الجزيرة، رغم إقالة المدرب الهولندي داميان هيرتوغ من منصبه، ولكن اقتراب «فخر أبوظبي» من التعاقد مع مدرب هولندي آخر، إذ سيبدأ المعسكر التدريبي في 20 يوليو، وسيقسم المعسكر على مرحلتين يبدأها الفريق في مدينة فاخينينجن الهولندية، على أن تكون المحطة الثانية بعد 10 أيام في أوستربيك، ويخوض الفريق من خلالها خمس مباريات ودية، على أن يختتم «فخر أبوظبي» معسكره في الـ10 من شهر أغسطس من العام الجاري.

من جهته، لم يعلن نادي الفجيرة وجهته المقبلة، ولكن شركة الكرة في «الذئاب» وضعت هولندا ضمن أبرز الخيارات التي ستستضيف معسكر الفريق استعداداً للموسم المقبل. في المقابل، أعلن نادي النصر عن خوض معسكره التدريبي في ألمانيا، إذ ستبدأ فترة الإعداد في السادس من يوليو المقبل، قبل أن يتوجه إلى ألمانيا في 20 من الشهر نفسه، ويخوض معسكراً يمتد إلى أكثر من ثلاثة أسابيع، إذ يعود «العميد» إلى دبي 16 أغسطس المقبل. من جهته، اختار نادي الظفرة أيضاً إعداد فريق الكرة للموسم الجديد، في ألمانيا، إذ تبدأ فترة الإعداد بالتجمع الداخلي في 10 يوليو المقبل، على أن تغادر البعثة إلى معسكر إعدادي بألمانيا يوم 19 من الشهر ذاته، يخوض خلاله الفريق أربع مباريات إعدادية، على أن تكون العودة في التاسع من أغسطس.

ويعد نادي اتحاد كلباء، الفريق الوحيد الذي سيخوض معسكره الإعدادي في دولتين، بعدما اختارت شركة الكرة في «النمور» السفر إلى ألمانيا والنمسا، بينما لم يعلن نادي عجمان تفاصيل فترة الإعداد للموسم المقبل، ولكن «البرتقالي» يفاضل بين مصر وألمانيا، إذ ستكون الأخيرة هي الأقرب والجهة المفضلة بالنسبة إلى الجهاز الفني في «البرتقالي».

أما نادي العين فاستقر على خوض معسكره الإعدادي في النمسا، بداية من 18 يوليو المقبل، على أن يدشن تجمعه الداخلي في السادس من الشهر نفسه بالفحوص الطبية للاعبين، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام ليبدأ بعدها التدريبات حتى 17 يوليو، والأمر نفسه بالنسبة إلى الوصل، الذي اختار السفر إلى النمسا في الفترة من 22 يوليو إلى 18 أغسطس المقبلين. وستكون إسبانيا هي الوجهة التي اختارها بطل الثنائية في الموسم الماضي، شباب الأهلي، الذي فاز ببطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، والأمر نفسه لنادي بني ياس، بعدما قررت شركة الكرة في «السماوي» إقامة معسكر خارجي لمدة 21 يوماً بداية من 18 يوليو وإلى الثامن من أغسطس في مدينتي ملقا وميخاس، إذ سيخوض بني ياس خلال معسكره الصيفي ست مباريات ودية، سيتم تحديدها لاحقاً على أن يكون التجمع في أبوظبي قبل السفر بأسبوع من أجل الفحوص الطبية والاستعداد للمعسكر. وستشهد صربيا استضافة الصاعدين من دوري الدرجة الأولى، هما نادي خورفكان، الذي لم يكشف عن تفاصيل فترة الإعداد، إلى جانب نادي حتا الذي سيخوض معسكراً خارجياً في الفترة من 10 يوليو إلى الأول من أغسطس، إذ سيخوض «الإعصار» ست تجارب ودية في الصيف استعداداً للموسم الجديد، بواقع أربع مباريات في معسكر صربيا مع فرق خليجية وأوروبية، بينما سيخوض مباراتين في المرحلة الأخيرة من الإعداد في دبي قبل بدء الموسم بمسابقة كأس الخليج العربي.

معسكرات أندية دوري الخليج العربي

الوحدة والجزيرة والشارقة والفجيرة: هولندا.

الظفرة والنصر وعجمان: ألمانيا.

العين والوصل: النمسا.

شباب الأهلي وبني ياس: إسبانيا.

خورفكان وحتا: صربيا.

اتحاد كلباء: النمسا وألمانيا.